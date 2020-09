RGB, Gundermann & der Papst: Filme und Dokus über beeindruckende Persönlichkeiten

RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit (Doku)

ZDFino / Nur bis Samstag verfügbar

Ruth Bader Ginsburg hat die Welt für Frauen zum Besseren verändert. Die Richterin verstarb am 18. September 2020 im Alter von 87 Jahren. Ihr Lebenswerk stellte sie in den Dienst der Gleichberechtigung und hat im Laufe ihrer Karriere bahnbrechende Gerichtsurteile zur Gleichstellung der Geschlechter erstritten. Die Regisseurinnen Julie Cohen und Betsy West zeichnen das Leben und Wirken der liberalen Ikone nach.

Die zwei Päpste

Netflix (kostenlos) / Dauerhaft verfügbar

Nach wahren Begebenheiten: Frustriert von der Richtung, in die sich die Kirche entwickelt, bittet Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce) im Jahr 2012 um Erlaubnis, zurücktreten zu dürfen. Stattdessen ruft der von Skandalen und Selbstzweifeln geplagte Papst Benedikt (Anthony Hopkins) seinen schärfsten Kritiker und späteren Nachfolger nach Rom, um ihm ein Geheimnis anzuvertrauen, das die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttern würde. Hinter den Mauern des Vatikans entbrennt ein Kampf zwischen Tradition und Fortschritt, als sich die zwei grundverschiedenen Männer ihrer Vergangenheit stellen.

Gundermann

Arte / 4 Tage verfügbar

Von Andreas Dresen: Um unabhängig vom Erfolg seiner Kunst zu sein, blieb der Liedermacher Gerhard Gundermann (Alexander Scheer) Zeit seines Lebens Baggerfahrer im Tagebau in Hoyerswerda. Seine Erfahrungen lässt er in seine Musik einfließen. Als jedoch herauskommt, dass er als Spitzel in der DDR tätig war, zerbricht etwas.

Noma – Das beste Restaurant der Welt (Doku)

SWR / 1 Woche verfügbar

Willkommen auf einer Reise durch das einzigartige kulinarische Universum von René Redzepi, dessen Kopenhagener Restaurant Noma in den vergangenen sechs Jahren vier Mal zum besten der Welt gekürt wurde.

18:30 Uhr (Miniserie)

Arte / 2 Jahre verfügbar

Jeden Tag haben Mélissa (Pauline Etienne) und Eric (Nicolas Grandhomme) um 18:30 Uhr gemeinsam Feierabend und laufen zusammen zum Bus. Obwohl der Weg nur fünf Minuten dauert, fällt den neuen Kolleg*innen anfangs kaum bis gar nichts ein, was sie miteinander bereden könnten. Doch wir begleiten sie über ein ganzes Jahr hinweg und erleben, wie sie sich immer näher kommen.

Letzte Chance

Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch (nur bis Freitag), Volt mit Benno Fürmann, LOMO – The Language of Many Others mit Jonas Dassler, The Killing of a Sacred Deer von Yorgos Lanthimos, Die Vierhändige, 8 Tage (Miniserie), KIKI (Doku), Wildes Herz (Band-Doku über Feine Sahne Fischfilet), 1000 Arten Regen zu beschreiben mit Bjarne Mädel

Ebenfalls neu

Toter Winkel mit Hanno Koffler, Metropolis (Stummfilm-Klassiker)

