Richterin Ruth Bader Ginsburg ist gestorben – so wird ihr Andenken geehrt

Ginsburg war erst die zweite Frau in der Geschichte des Obersten Gerichtshofes, die dort als Richterin fungierte. Ihr intellektueller Scharfsinn und ihr unermüdlicher Einsatz für Bürgerrechte, Reproduktionsrechte und Gleichstellung machten sie zu einer „feministischen Ikone“ wie die New York Times schreibt. Insbesondere ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018 (RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit) hatte sie auch weltweit bekannt gemacht und dazu beigetragen, dass viele junge Menschen sie verehrten – ihr Konterfei wurde sogar als Tattoo-Motiv populär.

Seit die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, teilen weltweit Politiker*innen, Weggefährt*innen und Bürgerrechtler*innen ihre Anteilnahme und ihren Respekt für RBG. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Hillary Clinton, schrieb: „Richterin Ginsburg hat den Weg für so viele Frauen geebnet, auch für mich. Danke, RBG.“

Von den 500 Studierenden, die in ihrem Jahrgang an der Harvard Law School aufgenommen wurden, war RBG nur eine von neun Frauen. Und sie war die Kleinste. Aber nicht in den Augen der Geschichte, wie dieser Twitter-User schreibt:

Kamala Harris, Vizepräsidentschaftskandidatin der US-Demokratin, schrieb: „Wir verpflichten uns erneut dazu, für ihr Erbe zu kämpfen.“

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama schrieb in einem Statement: „Michelle und ich haben sie sehr bewundert. Wir sind so dankbar für das, was sie diesem Land hinterlässt und wir trauern mit ihren Kindern und Enkelkindern.“

US-Präsident Donald Trump hörte von Journalist*innen von Ginsburgs Tod, er sagte: „Das wusste ich nicht. Sie war eine beeindruckende Frau – ob man ihr zustimmte oder nicht – sie war eine beeindruckende Frau, die ein beeindruckendes Leben gelebt hat.“

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses orderte an, die Flaggen am Kapitol auf Halbmast zu senken:

Die Dokumentation über ihr Leben wurde gerade wieder in die ZDF-Mediathek aufgenommen: