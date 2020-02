Sabine, Naima, Uta, wieso wolltet ihr ein Tiefdruckgebiet nach euch benennen?

Zappt man sich dieser Tage durch das Fernsehprogramm, kommt man an einem Namen nicht vorbei: Sabine. Von Nordwest nach Süd zieht der Name über die animierten Karten der Wetterberichte hinweg. Voraussichtlich nächste Woche wird es dann Tomris sein, die ihre Kreise über die Wetterkarten zieht – dann Uta, Victoria und Wiltrud.

Hinter den Namen der Tiefdruckgebiete stecken dieses Jahr weibliche Vornamen, die als Wetterpatenschaft am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin erworben werden können. Hochdruckgebiete sind dieses Jahr männlichen Vornamen vorbehalten, 2021 ist es dann andersherum. Wer ein Tief,- oder Hochdruckgebiet nach sich benannt haben möchte, muss dafür vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Zwischen 200 und 300 Euro kostet eine Wetterpatenschaft.

Seit 1954 kümmert sich das Institut um die Vergabe der Namen der Tief- und Hochdruckgebiete. Dort hatte die Studentin Karla Wege angeregt, den mitteleuropäischen Druckgebieten auch Namen zu geben. Allerdings werden die Namen dort seit 2002 nicht mehr etwa nach dem Zufallsprinzip oder nach persönlichen Vorlieben vergeben, sondern im Rahmen einer Patenschaft benannt. „Hochdruckgebiete sind bei den Paten natürlich beliebter“, sagt Konrad Bucher vom Institut für Meteorologie der FU Berlin im Gespräch mit ze.tt. Das liege zu einem daran, dass sie für gewöhnlich für ein schöneres, sonnigeres Wetter stehen, zum anderen haben Hochdruckgebiete eine deutlich längere Lebensdauer und verbleiben daher auch länger auf den Wetterkarten. Das hat allerdings auch seinen Preis. Während man für ein Tiefdruckgebiet vergleichsweise günstige 199 Euro bezahlen muss, schlägt ein Hochdruckgebiet schon mit 299 Euro zu Buche.

Ein Hoch auf Opa!

Aber wieso geben Menschen überhaupt so viel Geld dafür aus, damit sie nach einem Wetterphänomen benannt werden? „Die Gründe sind natürlich vielfältig“, sagt Konrad Bucher. Diese reichen vom simplen Wunsch, einmal den eigenen Namen auf einer Wetterkarte zu sehen, oder dienen als kreative Geschenkidee zu verschiedenen Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten oder Jubiläen,

Eines vorweg: Wir wissen nicht, warum sich Sabine dazu entschieden hat, ein Tiefdruckgebiet nach sich zu benennen. Leider möchte sie sich laut Konrad Bucher dazu nicht gegenüber der Presse äußern. Vielleicht erscheint ihr es schlicht zu nichtig, schließlich gibt es viele verschiedene Gründe, warum sich Menschen dazu entscheiden, einem Wetterphänomen wie Sabine ihrem Namen zu schenken.

Bucher gab uns einen Einblick in die Antragsformulare, die jedes Jahr bis September eingegangen sein müssen, damit sie im darauffolgenden berücksichtigt werden können. Neben dem Namensvorschlag können die Antragsteller*innen auf dem Formular freiwillig (und wenn gewünscht, anonym) auch ihren Grund angeben, warum sie sich dazu entschieden haben, sich oder eine andere Person nach einem Tief,- oder Hochdruckgebiet zu benennen. „Die Patenschaft ist ein Geschenk zum 90. Geburtstag. Ein Hoch auf Opa!“, steht da etwa. Aber auch ernsthaftere Gründe spielen eine Rolle, etwa die Sorge des Klimawandels, der auch am Institut für Meteorologie der FU Berlin erforscht wird und welches sich mit den Erlösen aus den Wetterpatenschaften finanziert. “Wir als Familie sind gern viel draußen unterwegs. Außerdem interessiert uns die Veränderung des Wetters im Zusammenhang mit der Klimaveränderung“, heißt es auf einem der Formulare. Ein weiterer Wetterpate ist Förster und sorgt sich bei Dürre und Hitze um seinen Wald, daher sei ein Tief welches Regen bringt in seinen Augen etwas positives.

Sabrina, 39, Tiefdruckgebiet Naima

Auch wenn das Tief Naima zu Beginn des Februars vor allem für viel Regen in Deutschland und Europa sorgte, machte es eine andere junge Frau hingegen besonders glücklich. Naima, das ist der Name der Nichte von Sabrina Stange aus dem nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel. Zu ihrem Schulabschluss sollte sie von ihrer Tante den Namen des Tiefs als außergewöhnliches Geschenk bekommen. „Wir wollten ihr einen kleinen Platz in der Geschichte schenken“, sagt Sabrina. Die Wahl auf ein Tiefdruckgebiet ist dabei natürlich nicht als Metapher zu verstehen, sondern lediglich dem Umstand geschuldet, dass es im Jahr 2020 nunmal weibliche Vornamen sind, die den Tiefs ihre Namen geben dürfen. „Naima hat sich riesig darüber gefreut, ihren Namen im Radio zu hören und auf Wetterkarten zu sehen“, sagt Sabrina. „Da hat man immerhin noch an einem Tief seine Freude.“

Ein anderer Pate wollte seiner wetterinteressierten Mutter eine eigenes Druckgebiet schenken. Nachdem er sie bereits mit diversen Apps und Geräten ausgestattet hatte, stellte eine Wetterpatenschaft für ihn den nächsten logischen Schritt dar. Nun fehle laut ihm eigentlich nur noch die Möglichkeit, aktiv in das Wetter einzugreifen, in dem er sich einer Wettersteuerungsmaschine zunutze macht, aber das erscheine ihm dann doch etwas teuer und „mit dem Image eines James Bond-Bösewichts behaftet“. Das sei daher also eher was für einen runden Geburtstag.