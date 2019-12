Sardinen gegen Salvini: Warum Tausende Menschen in Italien protestieren

View this post on Instagram

What's happened in Rome? Ieri, in occasione dell'evento "100.000 Sardine a Roma", Mimingiro è andata in avanscoperta a Piazza San Giovanni. È sempre incoraggiante vedere come dei giovani volenterosi siano riusciti a ricreare quel senso di collettività e partecipazione che sembrava ormai perso. In queste giornate di incontro e mobilitazione si è parlato di diritti, immigrazione, valori di antifascismo e antirazzismo, senso di comunità e responsabilizzazione. Spero che gli eventi delle sardine in Italia riportino le persone, da tempo asseffuatte ai social, a contatto con la realtà delle cose, cosí da ritrovare quella voglia di azione diretta nella vita pubblica. Tornate a informarvi, a leggere, a partecipare, a votare, solo cosí potremo sconfiggere il morbo del populismo, del cattivo governo e dell'intollerenza nelle nostre città. @6000sardine #roma #rome #100000 #sardine #sardineroma #6000sardine #romanonsilega #romanonabbocca #mattiasantori #giuliatrappoloni #piazzasangiovanni #sardineromane #antifascismo #antirazzismo #partecipazione #politicaitaliana #politica #antiracism #nopopulism #antifascism #policy #city #whathappensinrome #sardinas #sardines #100000sardinearoma #people #peoplehavethepower #mimingiro #movimentodellesardine