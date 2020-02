Schüsse in Hanau: 9 wichtige Gedanken zum mutmaßlichen Terroranschlag

Mittwochabend hat ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen erschossen. Bei den Tatorten in der Innenstadt und im Stadtteil Kesselstadt handelte es sich um Shisha-Bars. Die Polizei fand zwei weitere Tote in einer Wohnung, bei denen es sich um den mutmaßlichen Täter und dessen Mutter handeln soll.

Je mehr Details des Attentats an die Öffentlichkeit gelangen, umso mehr verhärten sich die Hinweise, dass die Tat rassistisch motiviert war. Die meisten Opfer sollen türkischer Abstammung sein. Im Internet veröffentlichte eine Person mit dem gleichen Namen wie der mutmaßliche Täter ein 24-seitiges Schreiben, in dem er sich „an das gesamte deutsche Volk“ wendet – es wird angenommen, dass Täter und Verfasser dieselbe Person sind. Das Dokument soll kein Bekenntnis, sondern Verschwörungstheorien beinhalten.

Wie ZEIT ONLINE berichtet, war der mutmaßliche Täter den Behörden nicht als Extremist bekannt, seine Daten liegen dem Nachrichtendienstlichen Informationssystem der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern nicht vor. Nach Angaben der Polizei gäbe es keine weiteren Täter*innen, die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

„Das Gefühl, in #Hanau mit gemeint zu sein, sitzt tief.“

Auf Twitter zeigten sich viele Nutzer*innen geschockt oder sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Insbesondere rassifizierte Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, sprachen gesellschaftliche Missstände an.

So wies der Journalist Malcolm Ohanwe darauf hin, welche Bedeutung Shisha-Bars insbesondere für marginalisierte Menschen hätte. Es seien Orte, die für diese Community einen Safe Space darstellten.

Eine #ShishaBar ist eine Art Safe Space für sehr viele von der Gesellschaft abgelehnte Personen: Ein Ort, wo viele meiner Cousins und Geschwister mehr sie selbst sein können, durchatmen, heilen. #WhiteSupremacy dämonisiert diese Räume, #WeißerTerror zerstört sie. #Hanau — Malcolm Ohanwe (@MalcolmOhanwe) February 20, 2020

Auf Twitter wurden Kommentare laut, in denen weiße Menschen schrieben, dass es sich um einen Angriff auf die ganze Gesellschaft handele. Die Journalistin Teresa Bücker widersprach dem: Es handele sich eben nicht um einen Anschlag auf alle, sondern auf rassifizierte Menschen. Sie bemängelt, dass für den Schutz dieser Communitys zu wenig getan werde.

Nein, das ist kein „Angriff auf uns alle“. Rechter Terror greift gezielt bestimmte Menschen an – motiviert von #Rassismus. Wäre es ein „Angriff auf alle“, würde nicht jedes Mal so schnell zur Tagesordnung übergegangen. Dann würde alles dafür getan, alle zu schützen.#hanau — teresa bücker (@fraeulein_tessa) February 20, 2020

Die Polizei spricht von einem Einzeltäter, der das Attentat in Hanau begangen habe. „Bislang liegen keine Hinweise auf weitere Täter vor“, heißt es. Die Journalistin Carolin Emcke kritisiert, dass dies nach der kurzen Ermittlungszeit kaum feststehen könne.

Und schon wird von "Einzeltäter" gesprochen – als ob das schon ausreichend ermittelt sein könnte. Als ob der dogmatische Nährboden (aus rassistischen, frauenfeindlichen, rechtsextremen Ideologien und Verschwörungstheorien) kein Kontext sei #hanau — C_Emcke (@C_Emcke) February 20, 2020

Mehrere Medien und Politiker*innen sprachen in Zusammenhang mit dem Attentat von einem „fremdenfeindlichen Motiv“. Der Aktivist Zuher Jazmati wies darauf hin, dass dies falsch sei. Dieser Begriff stelle einen Zusammenhang zwischen rassifizierten Menschen und Fremdheit her, als seien diese nicht Teil unserer Gesellschaft. Ein solches Denken kehre das Opfer-Täter-Schema um: Schuld an dem Attentat seien demnach aufgrund ihrer vermeintlichen Fremdheit die rassifizierten Menschen und nicht der rassistische Täter.

An alle, die das Wort "Fremdenfeindlichkeit" in Zusammenhang mit #Hanau verwenden: das Wort impliziert, dass ein rassifizierter Mensch in dieser Gesellschaft fremd ist und seine Fremdheit Grund der Tat sei – nicht der Rassismus des Täters. Also klassisches Victim Blaming. — Zuher Jazmati (@zuherjazmati) February 20, 2020

Die Journalistin Şeyda Kurt forderte Medienmachende auf, AfD-Politiker*innen nicht zu Polittalkshows zu dem Attentat einzuladen. Sie seien der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus. Stattdessen solle man rassifizierte Menschen einladen: „Sprecht endlich mit (potenziellen) Opfern von rechter Gewalt und rechtem Terror, mit rassifizierten Menschen, mit jenen, die sich engagieren. Hört ihnen zu, fragt, was sie brauchen.“

Kurzer Reminder an manche Kolleg:innen: Habt wenigstens heute und in den nächsten Tagen den Anstand, die AfD – den parlamentarischen Arm des rechten Terrors – nicht zu Hanau zu interviewen, zu befragen oder in eure Talkshows einzuladen. Denkt einfach nicht dran. — Şeyda Kurt (@kurtsundgut) February 20, 2020

Der Grünen-Politiker Ario Mirzaie twitterte über seine persönlichen Gefühle, die er, als Mensch mit familiärer Einwanderungsbiographie nach Hanau habe: nämlich, mit gemeint zu sein.

Ich habe eine familiäre Einwanderungsbiographie. Ich wohne im einem kulturell und ethnisch vielfältigen Bezirk. In meiner Straße gibt es Shisha-Bars, Döner-Läden und Cafés. Das Gefühl, in #Hanau mit gemeint zu sein, sitzt tief. Rechten Terror und Rassismus endlich stoppen!!! — Ario Mirzaie (@ArioMirzaie) February 20, 2020

Seit der Wende wurden laut Recherchen der Antonio-Amadeu-Stiftung 198 Menschen Todesopfer rechter Gewalt – diese Statistik muss nun um mindestens neun Menschen erhöht werden. Der Journalist Martin Eimermacher erinnerte daran, dass das gestrige mutmaßlich rechte Attentat das größte seit dem Oktoberfestattentat 1980 sei. Er weist darauf hin, wie wichtig in diesem Zusammenhang antifaschistische Arbeit sei.

Sollte sich Verdacht bestätigen, ist Hanau der zweitgrößte rechte Terroranschlag in der Geschichte der BRD – mehr Tote gab es bloß beim Oktoberfestattentat 1980. Nazigegner reagierten damals mit dem Slogan: „Organisiert die Antifa!“ – auch heute vielleicht keine schlechte Idee! — Martin Eimermacher (@marteimer) February 20, 2020

Die Studentin und Journalistin Yasmine M’Barek kritisierte Medienmachende für ihre verfehlte Schwerpunktsetzung. Statt über rechte Symbolpolitik wie das Burkaverbot oder das vermeintliche Problem des Linksextremismus zu sprechen, solle man den Schutz marginalisierter Menschen ernster nehmen.

Innerhalb eines Monats:

FDP x AfD#Teutonico

Und Hanau. Aber lasst uns bei Anne Will über Linksextremismus sprechen. Lasst uns über Burkaverbot sprechen. Der Schutz Marginalisierter ist ein Müll wertt. — Yasmine C. M'Barek (@yasminecmbarek) February 20, 2020

In einigen Berichten über das Attentat wurde von einem „wirren Schreiben“ des Täters berichtet. Die Journalistin Katharina Nocun wies darauf hin, dass man bei Verschwörungstheorien nicht ausblenden könne, dass diese von der extremen Rechten zur Radikalisierung benutzt werden würden.