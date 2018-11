Seehofer kündigt offenbar Rücktritt an – und das sind die ersten Reaktionen

Am Sonntag trafen sich die CSU-Granden in der bayerischen Landeshauptstadt München zu einem Treffen. Hinter verschlossenen Türen berieten sich der Vorsitzende Seehofer und weitere Parteimitglieder, es ging unter anderem um die Europawahl 2019. Doch offenbar war auch eine personelle Neuaufstellung Thema: Wie verschiedene Medien unabhängig voneinander berichten und der Bayrische Rundfunk aus Teilnehmer*innenkreisen erfahren hat, kündigte der CSU-Parteivorsitzende und Innenminister Horst Seehofer vor den anwesenden Parteimitgliedern an, den CSU-Vorsitz abzugeben, um Platz für eine*n Nachfolger*in zu machen, welche*r dann auf einem Sonderparteitag im kommenden Jahr gewählt wird. Ob Seehofer auch sein Amt als deutscher Innenminister abgeben wird, sei derzeit noch unklar, berichtet der BR.

Seehofer stand jüngst immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen seiner Äußerung, dass die die Migration in Deutschland die „Mutter aller Probleme“ sei. Über den Streit über eine mögliche Abweisung von Geflüchteten an der Grenze wäre im Sommer beinahe die Koalition zerbrochen. Außerdem musste seine Partei bei der letzten Bayernwahl im Oktober 2018 herbe Rückschläge hinnehmen: Kam die Partei 2013 noch knapp 48 Prozent der abgegebenen Stimmen, waren es jüngst nur noch gut 37 Prozent. Offiziell wird sich Horst Seehofer, dessen Amtszeit bis Herbst 2019 gehen würde, wohl im Laufe der Woche zu seinem parteiintern angekündigten Rücktritt äußern. Auf Twitter reagierten bereits viele User*innen auf die Nachricht zum möglichen Rücktritt – die meisten können es kaum glauben. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Schon Tickets für die Abschiedstournee?

„Horst #Seehofer will zurücktreten“ ist das neue „Die Rolling Stones gehen auf Abschiedstournee“. #diesmalaberwirklich — Imre Grimm (@ImreGrimm) November 11, 2018

So sad

Horst #Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten.

Ein schwarzer Tag für die deutsche Satire-Industrie. — extra3 (@extra3) November 11, 2018

Besser als Sex

Sex schön und gut, aber kennt ihr diesen Moment, wenn Horst #Seehofer seinen Rücktritt ankündigt? — Kaffeecup (@kaffeecup) November 12, 2018

Mimimimi

Zu schreiben: „Horst Seehofer droht mit Rücktritt von allen Ämtern“ ist wie zu schreiben: „Kind droht damit, ab sofort immer pünktlich ins Bett zu gehen“. — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) November 11, 2018

GuMo!

Horst Seehofer will zurücktreten.

Ich habe rückwärts geschlafen? — Trallafitti (@trallaC) November 12, 2018

Howard Carpendale der Politik

Schon wieder Rücktritt? Horst #Seehofer – der Howard Carpendale der Politik! pic.twitter.com/LPvsKafciG — Christoph Wind (@ChristophWind) November 11, 2018

Alles auf Horst!

Harte Nuss

Horst Seehofer als Pistazie pic.twitter.com/FAYT9RbtHH — Linda Sophie (@LindaSophie4) November 11, 2018

Immer falsch verstanden …

Immer wenn Horst #seehofer sagt, er trete zurück. Meint er keins seiner Ämter, sondern holt mit dem Fuss aus. — In the name of love (@MerlinausAvalon) November 12, 2018

Hoeneßhofer?!

Die Personen Horst Seehofer und Uli Hoeneß verschwimmen mittlerweile vor meinem inneren Auge. Wem geht es noch so? #bayern #csu #fcb #seehofer #Hoeneß — Konstantin (@singernotwriter) November 12, 2018

Guten Morgen. Vorschlag: Uli Hoeneß und Horst Seehofer tauschen einfach ihre Posten. — Sascha 🇪🇺 (@BlockN5) November 12, 2018

Zufall?