Sexualisierte Gewalt in der ersten Beziehung: „Bitte glaubt mir!“

Der folgende Artikel thematisiert sexuellen Missbrauch von Mädchen und Frauen. Die geschilderten Erlebnisse können belastend und retraumatisierend wirken.

Ich war 15, als ich in meiner ersten Beziehung immer wieder Opfer sexualisierter Gewalt wurde. Das aufzuschreiben, fällt mir schwer. Die Erkenntnis hat sich lange Zeit wie eine Lüge angefühlt. Selbst heute, sieben Jahre später, fällt es mir nicht immer leicht, meiner Erinnerung zu trauen. Damals hatte ich noch kein Gefühl für meinen Körper, keine sexuellen Erfahrungen. Ich sehnte mich nach einer idealen Beziehung, also stellte ich es nicht in Frage, wenn mein Nein überhört und meinem Körper Schmerz zugefügt wurde. Ich verdrängte das Geschehene, und das, was übrigblieb, fühlte sich in meinem frisch gewonnen Maßstab von Liebe und Sex normal an.

Bis es nach Ende der Beziehung dann plötzlich nicht mehr normal war. Schlag auf Schlag holten mich Flashbacks ein, ähnlich aufgebaut wie winzige Filmsequenzen der verdrängten Situationen, und meine Erinnerung stürzte über mir zusammen. Plötzlich schwamm ich im Damals: Welchen Anteil hatte es, dass ich meinen Expartner so oft angemeckert, angeschrien hatte – war ich einfach eine schlechte Freundin gewesen?

Ich schämte mich

Erst viel später erfuhr ich, dass es eine verbreitete Reaktion ist, die eigene Schuld zu hinterfragen. Dabei ist das sehr gefährlich. Astrid Lampe vom Vorstand der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie sagt: „Scham und Schuldgefühle spielen in dem Prozess der Verarbeitung von sexualisierter Gewalt eine große Rolle. Je mehr sie da sind, desto schwieriger ist die Verarbeitung.“ Damit steige auch die Wahrscheinlichkeit einer Stressfolgeerkrankung, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Man beschäftige sich mehr mit der eigenen Rolle als mit der traumatischen Erfahrung an sich.

So ging es mir auch. Ich konnte und wollte nicht glauben, was passiert war, und stellte meine eigene Erinnerung und vor allem auch meine Bewertung des Geschehens immer wieder in Frage. Die Folge: Ich verarbeitete nichts. Ich vertraute mich niemandem an. „Im Jugendalter ist die sexuelle Identität noch nicht gefestigt, man befindet sich in einer unsicheren Phase, die Selbstwahrnehmung wird neu strukturiert und aufgebaut. Das betrifft auch die Grenzen, gerade im unerfahrenen sexuellen Bereich. Bei solchen Erfahrungen in dieser Phase kann es deswegen dazu kommen, dass man die eigenen Vorstellungen von sexueller Norm anzweifelt, was wiederum dazu führen kann, dass die Betroffenen sich niemandem anvertrauen und isolieren“, so Astrid Lampe.

Immer wieder stellte ich meine Mündigkeit in Frage. Wenn eine Person gegen meinen Willen über meinen Körper verfügen konnte, wer sagte mir, dass es nicht auch eine weitere könnte? Um mit diesem Gefühl umzugehen, wollte ich meinem Exfreund unbedingt wieder näherkommen. Wir sahen uns zu dieser Zeit durch zwei gemeinsame Freundinnen immer wieder auf Partys oder in der Gruppe, und ich ließ kaum eine Gelegenheit unversucht, um Gespräche mit ihm zu suchen. Um mir das Gefühl zurückzuholen, etwas Wertvolles zu sein – von der Person, bei der ich glaubte, es verloren zu haben.

Das funktionierte aber nicht. Nach einem monatelangen inneren Kampf vertraute ich mich meinen Freundinnen an. Doch sie glaubten mir nicht. Ich kannte sie aus Schulzeiten und wir waren jahrelang ein eingeschweißtes Team gewesen: beste Freundinnen eben, mit Höhen und Tiefen. Meinen Exfreund hatten sie erst durch mich näher kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Durch mein Geständnis hoffte ich, ihm nicht mehr durch sie zufällig begegnen zu müssen.

Die Zweifel wurden immer schlimmer

Rückblickend weiß ich nicht, ob sie mir die Geschehnisse nicht glaubten oder ob sie mir nicht glaubten, dass das Ganze nicht freiwillig passiert war. So oder so stand ich, trotz meines zusammengesammelten Restmutes und der übrig gebliebenen Restwürde, einsamer da als zuvor. „Wenn ein Partner sexualisierte Gewalt ausübt, ist das ein großer Vertrauensbruch und Verrat. Glaubt einem das Umfeld nicht, stellt das wiederum einen Vertrauensbruch dar“, erklärt Astrid Lampe.

Wie hätte ich meiner eigenen Sicht auf die Dinge Glauben schenken können, wenn ich sie selbst jahrelang angezweifelt hatte und sie nun auch von engen Bezugspersonen abgetan wurde? Ich war voller Scham, so wie es so viele Frauen sind, denen Ähnliches noch immer tagtäglich passiert. Ich wollte gemocht und akzeptiert werden. Vor allem von mir selbst.

Nach einem monatelangen inneren Kampf vertraute ich mich meinen Freundinnen an. Doch sie glaubten mir nicht.

Die Symptome, die ich zuvor jahrelang zu unterdrücken versucht hatte, wurden durch die Ablehnung meiner Freundinnen und dem Zweifel an mir schlimmer. Ich bekam Angststörungen und eine Depression. Immer wieder kehrte ich zu der Frage zurück, ob es nicht doch weniger furchtbar gewesen war, als es sich für mich jetzt anfühlte. Durch die Reaktion meiner Freundinnen kam eine neue Frage hinzu: Hatte ich es vielleicht sogar verdient?

Sexualisierte Gewalt sieht in der Realität meist anders aus

Was mich damals verunsicherte und heute immer noch beschäftigt, ist das mediale Bild, das von sexualisierter Gewalt vermittelt wird. All die Schwarz-Weiß-Effekte, die düstere Musik, die bedrohlichen Nahaufnahmen: So ist die Realität meist nicht. Zumindest nicht meine und auch nicht die von den Frauen, mit denen ich Erfahrungen ausgetauscht habe. Dieses Bild von sexualisierter Gewalt ist problematisch, weil es Betroffene zweifeln lässt, ob sie wirklich das erleben oder erlebt haben. Im Vergleich zu Film und Fernsehen wirkt die eigene Erfahrung doch viel harmloser, leiser, kürzer.

In der Realität ist die Welt in Farbe, alles kann ganz schnell gehen. Die Betroffenen begreifen vielleicht erst im Nachhinein, was passiert ist. Vielleicht auch schon in dem Moment, sie haben aber zu große Angst davor, sich aktiv zu wehren. Die Betroffenen werden in eine minderwertige Rolle gedrängt und in dieser gegen ihren Willen benutzt.

Es gibt sicher Personen, die das Ausmaß der Situation in ihr begreifen und sich aus ihr befreien können. Ich konnte es wiederholt und auch im Nachhinein nicht. Gerade deswegen ist auch die Erkenntnis wichtig, die mir meine heutige beste Freundin vermittelt hat: „Nur weil du Angst hattest, etwas zu verändern, heißt das nicht, dass du schuld bist.“

Scham lässt dich Dinge verschweigen, die gesagt gehören, und Gefühle verdrängen, die dich von innen auffressen.

Das wird auch wichtig, wenn man betrachtet, woher meine Angst davor unter anderem kommt. Bis vor 22 Jahren, meinem Geburtsjahr, galt noch das folgende Gesetz:

„Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.“

Vergewaltigungen in der Ehe waren damit nicht strafbar. Es ist also ein Phänomen der vergangenen gut zwanzig Jahre, dass Frauen im Falle sexualisierter Gewalt überhaupt Unterstützung von staatlichen Instanzen erwarten können, womöglich auch von ihrem Umfeld. Denn wie könnte dieses Gesetz unsere Gesellschaft nicht geprägt haben? Heute sind Frauen zumindest indirekt noch immer gesellschaftlichen Stigmata ausgesetzt, sagt Astrid Lampe: „Es gab keinen offenen Umgang mit dem Thema, Sexualität wurde für Frauen tabuisiert.“ Die Frauen, die ihre Sexualität häufig auf diese Weise erlebt haben, haben uns erzogen.

Ich hatte Angst vor Sexualität

Wenn ich das mitdenke, verwundert es mich weniger, dass ich damals nichts von meinen eigenen Grenzen wusste und die Meinung meiner Freundinnen zu meiner Norm machte. Woher sollte ich wissen, dass ich im Recht sein durfte? Also schwieg ich. Ich schwieg und nahm den Kreislauf, in den ich damit trudelte, still in Kauf. Denn selbst, wenn mein Kopf sich nicht weiter erinnern wollte, mein Körper tat es. Ich bekam wiederholt Panikattacken, konnte nicht mehr schlafen, musste auf die Wohnzimmercouch umziehen, um mich nachts nicht allein zu fühlen.

Ich entwickelte eine panische Angst vor fremden Menschen, die ich zwar zu überspielen versuchte, aber die mich privat isolierte. Der Gedanke, alleine einkaufen zu gehen, versetzte mich in eine Schockstarre. Teilweise heute noch.

Hallo, hier bin ich, mir ist das passiert, aber ich bin dennoch stark. Bitte glaubt mir!

Ich entwickelte eine panische Angst vor Männern: Vor jedem Date bekam ich schlimmste Angstattacken, in den meisten Fällen sagte ich sie im letzten Moment ab. In anderen zwang ich mich, sie einzuhalten und fühlte mich unfassbar unwohl.

Ich entwickelte eine dauerhafte Angst davor, in solchen Situationen sexuellen Übergriffen ausgesetzt zu werden. Auch das Verhältnis zu meinem Körper veränderte sich: Ich nahm zu, hatte Schmerzen, wenn ich mich an den Stellen berührte, die von meinem Ex-Partner verletzt worden waren. „Die Sexualität von Frauen wird durch ein solches Erlebnis in der Jugend stark geprägt“, sagt Astrid Lampe. Häufig gebe es infolge eines solchen Traumas eine große Verunsicherung, Angst vor Sexualität, in manchen Fällen chronische Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Sex genießen zu können, gelinge Betroffenen häufig nur mit therapeutischer Hilfe, so Lampe.

Mit einer tiefenpsychologisch fundierten Gesprächstherapie nahm auch ich diese Hilfe an und arbeitete meine Scham- und Schuldgefühle auf. Ich löste mich nach vielen Jahren endlich von meinem Umfeld und gab auch den tiefen Wunsch auf, dass mir meine Freundinnen endlich glauben würden. Ich begann, mir selbst Glauben zu schenken.

Scham ist ein mächtiges Gefühl

Bis heute ist es aber nicht so, dass ich meinen Erinnerungen und mir selbst immer ganz vertraue. Zu lange habe ich gezögert, mir Hilfe zu suchen, zu lange war ich von Leuten umgeben, die mich infrage stellten. Doch dann vertraue ich mir, weil ich es muss. Weil mein Körper mir eindeutige Signale sendet und sich an Berührungen erinnert.

Scham ist ein Kontrollinstrument. Scham lässt dich Dinge verschweigen, die gesagt gehören, und Gefühle verdrängen, die dich von innen auffressen. Scham kann dich dazu bringen, deine tiefsten Albträume, die dir im Wachzustand begegnet sind, wegzuschlafen. Dir wochen-, monate-, jahrelang Normalität einreden, wo keine ist. Von außen ist das schwer zu begreifen, weil es dich still macht – und heimlich von innen kaputt macht. Scham kapselt dich ab von anderen, vor allem aber von dir selbst.

Ja, ich habe jahrelang gewartet, bevor ich mich mitgeteilt habe. Und ja, meine Erinnerung stimmt trotzdem.

Warum habe ich so lange geschwiegen? Warum habe ich nicht daran gedacht, mich jemandem anzuvertrauen, geschweige denn an eine Anzeige? Weil da Angst ist. Angst, missverstanden zu werden und missgefühlt zu haben. Angst, jemanden zu Unrecht zu diffamieren. Angst, der Welt und vor allem sich selbst zu sagen: Hallo, hier bin ich, mir ist das passiert, aber ich bin dennoch stark, bitte glaubt mir!

Scham ist eine natürliche Reaktion auf eine Rolle, in die du in dem Moment, in dem in deine körperliche Selbstbestimmung eingegriffen wird, gedrängt wirst. Eine Rolle, der du nicht entsprechen möchtest und die deswegen von außen instrumentalisiert werden kann. Vielleicht fällt es mir so schwer anzuerkennen, was mir damals passiert ist, weil es mir immer noch schwer fällt, anzuerkennen, wie ich damals war. Meine Mutter hat mir dazu etwas sehr Wahres gesagt: „Egal, wer du warst und was du damals gemacht hast, es mindert dein Leid nicht. Und es löst deine Grenzen, die überschritten worden sind, auch nicht auf.“

Mut heißt, Angst zu überwinden

Ich schäme mich immer noch und ich habe auch immer noch Angst. Ich habe Angst davor, dass mein ehemaliger Sitznachbar das hier liest oder mein Chef oder auch die Freundinnen von damals. Ich schäme mich dafür, damals nicht so gehandelt zu haben, wie ich mir das heute wünschen würde.

Ich habe Angst davor, dass mir jemand als Reaktion auf den Text wieder einreden möchte, ich würde die Situation von damals falsch verstehen. Aber genau deswegen möchte ich diesen Text trotzdem veröffentlichen: Weil ich inzwischen zwar in schwachen Momenten noch an der Bewertung des Erlebten zweifle, nie aber an der Erinnerung selbst.

Ich wünsche mir, dass wir uns öfter fragen, warum wir eigentlich in so vielen dieser Situationen zuerst nach Gründen suchen, warum das Gesagte oder Erlebte nicht stimmen kann und nicht, wieso es stimmen könnte. Warum wir Menschen, die solch furchtbare Erfahrungen machen mussten, nach wie vor in Bilder und Rollen pressen, die nicht der Realität entsprechen. Nicht das Opfer sollte sich schämen, an die Öffentlichkeit zu treten, und dann um Jobchancen oder den Ruf bangen. Diese Person trifft keine Schuld.

Das im Großen anzuerkennen, hat mir im Kleinen geholfen, mir selbst zu glauben. Selbst wenn es mein Umfeld nicht getan hat. Missbrauch zu einem Tabu zu machen, trägt viel von der frauenfeindlichen Schuldfrage in sich. Das muss aufhören:

Ja, ich wurde Opfer sexueller Gewalt. Nein, ich habe mich körperlich nicht gewehrt. Ja, ich habe jahrelang gewartet, bevor ich mich mitgeteilt habe. Nein, mir wurde nicht automatisch geglaubt. Und ja, meine Erinnerung stimmt trotzdem. Meine Gefühle sind berechtigt. Und deine auch.

