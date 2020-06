Silent Demos: Tausende protestieren in Berlin gegen Rassismus

Zehntausende Menschen sind am Samstag in mehreren deutschen Städten zusammen gekommen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren und acht Minuten und 46 Sekunden inne zu halten – so lange, wie der Afroamerikaner George Floyd durch das Knie eines weißen Polizisten im Nacken am 25. Mai in Minneapolis zu Boden gedrückt wurde.

Allein in Berlin demonstrierten laut Veranstalter*innen 15.000 Menschen, die Polizei hatte mit bis zu 10.000 gerechnet und sprach von einer friedlichen Atmosphäre – angemeldet waren 1.500. Der Alexanderplatz war schon kurz nach Beginn so voll, dass ihn die Beamt*innen absperren mussten. Die Polizei bat weitere ankommende Demonstrant*innen, auf die umliegenden Straßen auszuweichen und rief über Lautsprecher zur Vorsicht auf: „Wir wollen nicht, dass eine Massenpanik entsteht.“

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Demonstrieren mit Mundschutz

Organisiert hatten die deutschlandweiten Demos laut eigener Aussage „einzelne, afrodeutsche Personen, die sich spontan zusammengetan haben, um gemeinsam gegen Rassismus einzustehen“. Dahinter stünde kein Verein oder eine bereits bestehende Organisation, schreiben die Veranstalter*innen auf Instagram. Nadia Asiamah, die Organisatorin der Stuttgarter Silent Demo, sagte gegenüber dem SWR: „Für mich war es nicht genug, wenn man auf Social Media postet. Man muss mehr dafür tun.“

Um bei den Protesten kein gesundheitliches Risiko einzugehen, hatten die Veranstalter*innen vorab nochmal dazu aufgerufen, sich an die aktuellen Corona-Beschränkungen zu halten, Mund- und Nasenschutz zu tragen, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und regelmäßig zu desinfizieren.

Außerdem auf ze.tt Warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt

Kritik an „Silent Demo“

Obwohl die stillen Demos viel Zuspruch bekamen, hatte im Vorfeld unter anderem die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland diese schweigende Form des Protests kritisiert. „Ausgerechnet jetzt, da viele Städte in den USA und zunehmend auch anderen Teilen der Welt brennen und die Wut der rassistisch Unterdrückten endlich mehr Gehör finden, denken wir, dass es in Deutschland nicht der richtige Moment ist, zu schweigen oder leise zu sein.“ Jetzt sei genau die Zeit, laut und wütend zu sein, heißt es in der Stellungnahme.

Silence is not the answer! pic.twitter.com/ElGjyvzFj6 — ISD Bund e.V. (@ISDBund) June 5, 2020

Außerdem auf ze.tt Nach dem Tod von George Floyd: Die Wut ist verständlich

Die Silent Demo-Veranstalter*innen verteidigten hingegen den stillen Protest: „Für uns geht es darum, zusammen zu kommen, no matter what. Wir müssen nicht mit unseren Körpern kämpfen, Gott sei dank. Wir können uns aber als friedliche Einheit präsentieren und unsere Narben für uns sprechen lassen.“