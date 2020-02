Slowthai: Hier ein weiterer Mann, der einen Preis bekommt und die Moderatorin belästigt

Wenn wir sehr zynisch unterwegs wären, würden wir jetzt anfangen, eine Wikipedia-Seite mit „Männer, die Frauen auf Award-Show-Bühnen belästigen“ zu erstellen. Da wären dann zum Beispiel Kanye West und Martin Solveig zu finden. Und der 25-jährige Slowthai.

Außerdem auf ze.tt Sexismus beim Ballon d’Or: Weltbeste Fußballerin Ada Hegerberg soll Twerken

Slowthai trat bei den NME-Awards in London auf, wo er eine der Moderatorinnen der Show, Katherine Ryan, bedrängte und unter anderem behauptete: „Sie will, dass ich ihre Blumen pflege.“ Katherine Ryan reagierte daraufhin sichtlich sarkastisch: „Danke für die Aufmerksamkeit. Du bist jünger als mein Babysitter.“ Zuvor hatte er sie gebeten, sein Parfum zu riechen und gesagt: „Babygirl, ich will das jetzt eigentlich gar nicht mit dir machen, aber hey, Du musst verstehen was abgeht…“ („Babygirl, I don’t want to have to do this to you right now, but everybody – she needs to understand the levels right now“)

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

TW: sexual harassment This video of Slowthai sexually harassing Katherine Ryan at the NME awards is awful. So, so gross. Women shouldn't have to endure this as part of their jobs. I know his persona is shithouser but there's a line and he fully crossed it pic.twitter.com/E0lALuF6Ja — Moya Lothian-Mclean (@mlothianmclean) February 12, 2020

Kurze Zeit später erschien Slowthai erneut auf der Bühne, um seinen „Hero of the Year“-Award abzuholen. Doch zu dem Zeitpunkt hatten Teile des Publikums im Saal schon genug von seinem Verhalten und störten seine Dankesrede mit Zwischenrufen. „Danke, dass ihr sie ruiniert habt“, rief daraufhin Slowthai und ließ sein Mikro von der Bühne fallen. In Folge mussten Saalordner ihn von einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einigen Leuten aus dem Publikum abhalten, wie die BBC berichtet.

Auf Twitter entschuldigte er sich später für sein Verhalten gegenüber Ryan und bot ihr seinen Award als Wiedergutmachung an:

.@nme please forward my award to @kathbum for she is the hero of the year. what started as a joke between us escalated to a point of shameful actions on my part. i want to unreservedly apologise, there is no excuse and I am sorry. i am not a hero. (1/2) — tyron. (@slowthai) February 13, 2020

Er schrieb weiter, dass es ihm leid tue wenn sich Menschen durch seinen Auftritt an für sie unangenehme Situationen erinnert fühlten: „Ich verspreche, mich zu bessern.“

Moderatorin Katherine Ryan selbst äußerte sich ebenfalls auf Twitter: „Ich habe mich nicht bedrängt gefühlt. Darum brauchen wir Frauen in Machtpositionen. Ich wusste, dass er den Faden verloren hat in der Sekunde als er den Mund aufgemacht hat – wie jeder Störenfried, der es mit einer Komikerin zu tun hat – nicht einer Frau – einer Komikerin.“

He didn’t make me uncomfortable.

This is why we need women in positions of power. I knew he had lost from the moment he opened his mouth like any heckler coming up against a COMIC – not a woman – a COMIC. I was operating 2/10. What a sweet boy. I defused it.

Tonight was fun! ❤️ https://t.co/BBMPZpIvhy — Katherine Ryan (@Kathbum) February 13, 2020

Gut für Katherine Ryan. Aber, wie viele User*innen darunter kommentierten, „Das macht es ja nicht besser.“