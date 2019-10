So lustig sähen Tiere aus, wenn sie Katzengesichter hätten

View this post on Instagram

I never thought that so many people from different countries of the world would be interested in my creative work. I am very pleased! And I'm in shock. Yesterday I even got a little interview! https://www.boredpanda.com/animals-photoshopped-cats-koty-vezde/ It's so cool! Thank you all! P.S. I write with the help of a translator .. Sorry if it’s not entirely clear 🙂 #коты #фотошоп #cats_of_world #кот #юмор #cat #cats #catstagram #nice #catlovers #美女 #猫 #lovecats #photoshop #красиво #животные #lol #kawai #photoshopart #cute #kitten #мышонок #летяга #мышь #mouse #flyingsquirrel #поссум #posum #鼠标