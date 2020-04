So lustig sind die Imitate von Trumps Corona-Reden auf TikTok

„Es kann größer werden, es kann ein wenig größer werden, es kann überhaupt nicht größer werden, wir werden sehen, was passiert. Aber egal, was passiert, wir sind voll und ganz darauf vorbereitet.“ Donald Trumps Äußerungen galten schon lange vor Corona als fragwürdig. Doch auch während der andauernden Pandemie schwingt der US-Präsident weiterhin zweifelhafte Reden. Und das, obwohl die USA mit 825.306 bestätigten Fällen (Stand: 22. April 2020) das Land mit den meisten Corona-Infizierten weltweit ist.

So wird er nicht müde, SARS-CoV-2 als „Chinavirus“ zu bezeichnen, trotz öffentlicher Hinweise, dass es sich dabei um eine rassistische Zuschreibung handle. Andere Aussagen erwecken den Anschein, Trump wüsste gar nicht, um welche Krankheit es sich handle, geschweige denn, wie sie heißt: „Die Leute gehen in ein Krankenhaus und lassen sich am Herzen operieren, und das ist kein Problem, aber am Ende sterben sie an Problemen. Sie kennen die Probleme, von denen ich spreche.“

Um die Absurdität seiner Reden zu verdeutlichen, haben TikTok-Nutzer*innen diese nun aufgegriffen, sie parodiert oder in einen neuen Kontext gestellt. So interpretieren einige Trumps „größer werden“ als Anwachsen ihrer Körperteile während der Isolation, mangels ausreichend Bewegung und ungesundem Essen. Bei Anderen wird aus dem „vorbereitet sein“ auf die Situation ein Aufstocken des Alkoholvorrats.

Trump betrunken im Club

Nichts so great again

Hauptsache gut vorbereitet

Wehe, jemand niest



Ich zeig euch, was hier größer wird

Berühmte Worte