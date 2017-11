So rassistisch und sexistisch äußern sich Profs an deutschen Unis

Ein Jura-Professor an der Universität Leipzig ist kürzlich mit rassistischen Meldungen auf Twitter aufgefallen. Vergangenen Montag teilte Thomas Rauscher einen Artikel der Süddeutschen Zeitung auf seinem privaten Account, in dem es um die rechtsextreme Jugend in Polen geht. Rauscher schrieb ein Kommentar dazu: „Polen: ‚Ein weißes Europa brüderlicher Nationen.‘ Für mich ist das ein wunderbares Ziel.“

Nur einen Tag später setzte er noch einen Tweet drauf: „Wir schulden den Afrikaner und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben.“

Thomas Rauscher, Professor an der juristischen Fakultät der Universität Leipzig für ein "weißes Europa" und gegen die "ungehemmte Vermehrung von Afrikanern und Arabern" pic.twitter.com/k5FvvAosqW — Ismail Küpeli (@ismail_kupeli) November 15, 2017

Die Leipziger Uni reagierte am Tag darauf. Sie verurteile die Äußerungen von Prof. Rauscher ausdrücklich: Wir stehen für Weltoffenheit und Toleranz und stellen uns gegen intolerantes und fremdenfeindliches Gedankengut. Das haben wir in den vergangenen Jahren durch Statements und universitäre Aktionen immer wieder deutlich gemacht und werden das auch in Zukunft tun. Wir werden nun Untersuchungen einleiten und dienstrechtliche Schritte gegen Herrn Prof. Rauscher prüfen.“

Fremdenfeindliche oder sexistische Äußerungen von Professor*innen oder Dozent*innen an Unis sind keine Seltenheit. Wir haben Studierende gebeten, uns anonym von ihren Erfahrungen zu erzählen.

Hier sind ihre Antworten:

Dozentin der Medizin antwortet im Seminar auf eine Nachfrage: „Sie mit ihrem ausländischen Namen werden sowieso einen Mann heiraten und in diesem Beruf dann nicht arbeiten.“

Eine dunkelhäutige Kommilitonin verließ einmal früher den Hörsaal woraufhin unsere Professorin meinte: „Hier geht es fast zu wie bei den 10 kleinen Negerlein, am Schluss bleibt keiner übrig.“

Praktikum organische Chemie, Dozent zu mir als Studentin: ‚Machen Sie doch lieber einen Strickwarenladen auf.'“

„Wenn ein Afrikaner die Bibel liest, denkt der, Jesus war schwarz. Wenn ein Asiate die Bibel liest, denkt er, Jesus war gelb. Wenn ein Indianer die Bibel liest, denkt er, Jesus war ’ne Rothaut. Nur wir Weißen wissen es richtig.“

Dozentin bezüglich einer Frage zum Auswahlverfahren bei Bewerbungsgesprächen: „Die [Personaler] wählen eh nach Sympathie aus und laden so die Bewerber zum Gespräch ein. Sie hätten gute Chancen. Bei Ihnen kann man ja schon direkt erkennen, wie Sie drunter aussehen. So etwas stellt man gerne ein.“

Zitat während der Vorlesung: ‚Nee, von homosexuellen Paaren halte ich ja nix. Das ist ja nicht normal. Außer im Porno, da finde ich Lesben geil.'“

Ein Dozent von mir hat einmal sehr ausfallend über Sportwissenschaftler*innen gesprochen. Ich fand das überhaupt nicht in Ordnung, weil in seinem Seminar ja auch Spowis sein könnten. Es geht einfach nicht, dass ein Dozierender sich so über Mitglieder*innen eines Studiengang äußert. Es ist diskriminierend. Wenn Studierende untereinander über ihre Studiengänge witzeln ist das okay, aber nicht ein Dozent der sich 30 Minuten über die „Dummheit“ von Sportwissenschaftlern*innen auslässt

Es werden sowieso nur Frauen Gynäkologen und bei den paar Männern weiß man auch warum.“ – Zitat einer Lehrkraft

„Passen Sie auf, dass sie den Schlüssel zu Ihren Schließfächern nicht verlieren, sonst müssen wir die aufbrechen. Und jetzt raten Sie mal, wem das passiert? Richtig, den Frauen.“

Professorin (jedoch im Ausland, Rumänien) wollte nicht glauben, dass ein dunkelhäutiger Kommilitone aus Deutschland stammt. Gebürtig ist er in Deutschland, seine Eltern aus Sri Lanka.

Mein Professor für Politische Philosophie hat sich eher elitär geäußert, als er künstliche Fingernägel als Milieuerscheinung bezeichnete.

Zitat Physikprof. zu einer Kommilitonin: „Das müssen Sie auch nicht verstehen. Sie werden schwanger und Ihr Mann bringt das Geld nach Hause.“ Es war weder ironisch noch sarkastisch gemeint. Frauen studierten seiner Meinung nach nur zum Zeitvertreib und bleiben irgendwann sowieso zu Hause

Ich studiere Informatik. Dabei ist es fast schon üblich, dass sich die Professor*innen sexistisch äußern. In einer Vorlesung malte einer der Profs beispielsweise das Bild einer Frau mit überzogen großen Brüsten. Oder in einer anderen hieß es, Männer würden Datenbanken für ihre Computerspiele und Frauen für Schuhe benutzen. Die einzige Professorin, die ich überhaupt je im Studium hatte, meinte, sie würde es nicht einsehen, Studierende zu sagen und Frauenförderung sei der größte Schwachsinn, den sie je erlebt hätte, gerade in der Informatik. Ich bin nicht mehr in diese Vorlesungen gegangen

Europarecht. Der Professor sagte, dass die Flüchtlinge wie die Hunnen über Europa herfallen würden.“

Während meines Bachelorstudiums musste ich zusammen mit einem männlichen Mitstudenten ein Projekt abwickeln. Obwohl die meisten Ideen dazu von mir kamen, hat der Professor mich in den Besprechungen dazu vollkommen ignoriert und nur mit meinem Kollegen gesprochen. Eigentlich hätte ich den Prof fragen müssen, was das soll, aber ich war 21, er jenseits der 60 und wir in diesem Abhängigkeitsgefüge. Man will sich dann ja doch nicht die Note verderben, auch wenn man innerlich kotzen könnte. Heute würde ich mir das nicht mehr gefallen lassen

Im Seminar zur Strahlenmedizin ging es um physikalische Fragen, die ausschließlich von uns zwei Studentinnen beantwortet wurden. Nach einer Weile sagte der Professor: „Kann doch nicht sein, dass gerade die Mädels das wissen. Obwohl, es war ja auch letzte Woche erst Girls Day“. Sowohl die Aussage selbst als auch die Ansprache mit den Worten „Mädels“ und „Girls“ war zutiefst unangebracht

Telekommunikationsrecht. Professor fragte, ob auch die Frauen wissen würden, wie ein Telefon technisch funktioniere bzw. brachte er mal eine Glasfaserkabel mit, damit die Frauen sich darunter was vorstellen könnten. Ein anderes Mal wollte er etwas erklären und sagte: „Herr Kommilitone, stellen Sie sich vor, sie gehen einkaufen … Ach nee, das machen Sie ja nicht.“ Zur Frau einen Platz weiter: „Frau Kommilitonin, Sie gehen jetzt einkaufen …“