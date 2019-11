So schlimm sind deutsche Sehenswürdigkeiten – wenn man Onlinebewertungen glaubt

Lest ihr euch auch immer erstmal die Onlinebewertungen durch, bevor ihr etwas kauft, unternehmt, bucht? Damit seid ihr nicht allein. Was im Internet geschrieben steht, wird immer wichtiger. Doch nicht bei allen Plattformen gilt, dass die Gesamtnote auch die durchschnittliche Kundenbewertung widerspiegelt. Das Online-Portal Yelp etwa errechnet diese Note nur anhand von Beiträgen, die eine automatisierte Software für besonders hilfreich und authentisch hält. Die Betreiberin mehrerer Fitnessstudios in München hat das Unternehmen deshalb verklagt: Sie habe aufgrund einer zu schlechten Gesamtbewertung Kunden verloren. Der Fall wird heute am Bundesgerichtshof in Karlsruhe behandelt.

Wir haben das zum Anlass genommen, mal in die absurde Welt der Onlinebewertungen abzutauchen und uns die Bewertungen von deutschen Sehenswürdigkeiten angeschaut:

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Brandenburger Tor, Berlin

Previous Image Next Image

Semperoper, Dresden

Previous Image Next Image

Alster, Hamburg

Previous Image Next Image

Englischer Garten, München

Previous Image Next Image

Kölner Dom, Köln