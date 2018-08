So sehenswert sind die Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon im September 2018

Netflix

Rogue One: A Star Wars Story – Sci-Fi/Fantasy, 2016

Rogue One ist der erste Teil der Spin Off-Reihe A Star Wars Story und erzählt die Vorgeschichte zu Eine neue Hoffnung. Die Republik ist zusammengebrochen, die meisten Jedi-Ritter sind tot oder im Exil und die Galaxis muss sich dem Willen des Imperiums beugen. In dieser Zeit schließt sich Jyn Erso (Felicity Jones) mehr oder weniger freiwillig der Rebellion an. Gemeinsam mit einigen Verbündeten soll sie ihren Vater (Mads Mikkelsen) aufspüren, um eine Schwachstelle im Todesstern – der mächtigsten Waffe des Imperiums – zu finden.

Läuft ab 26. September

Vaiana: Das Paradies hat einen Haken – Animation, 2016

Die 16-jährige Vaiana ist die Tochter des Häuptlings Tui der fiktiven Insel Motunui in Polynesien. Einst waren die Bewohner*innen Motunuis ein stolzes Volk von Seefahrer*innen, doch heute ist es ihnen verboten, weiter als bis an den Rand des Riffs zu segeln. Doch als das Leben der Insel-Bewohner*innen in Gefahr gerät, macht sich Vaiana auf den Weg, um sie zu retten. Gemeinsam mit dem einst mächtigen Halbgott Maui kämpft sie gegen Meeresungeheuer und Vulkanmonster.

Läuft ab 20. September

Chef’s Table, Staffel 5 – Dokumentation, 2015

Die Profiköch*innen kochen wieder. In der fünften Staffel werden wieder kulinarische Wunder hergestellt, die niemals nachzukochen sind, aber unglaublich lecker aussehen. „Man muss kochen, um zu essen und essen, um zu leben“, sagt ein Koch in der Show. Dem ist wenig hinzuzufügen. Außer, dass diese Show klarmacht, dass Kochen ebenso eine Kunstform sein kann und Speisen schöner als jedes Gemälde sein können.

Läuft ab 28. September

Atypical, Staffel 2 – Comedy/Drama, 2017

Die Coming-of-Age-Geschichte des autistisch veranlagten Sam geht in die zweite Runde. Er beginnt sein Leben nach dem Schulabschluss, seine Schwester Casey gewöhnt sich an die neue Schule. Und ihre Eltern, Elisa und Doug, kämpfen mit den Folgen ihrer Ehekrise.

Läuft ab 7. September

Maniac, Staffel 1 – Dark Comedy, 2018

In der der neuen Mini-Serie Maniac nehmen zwei Fremde (Emma Stone und Jonah Hill) gemeinsam mit zehn anderen an einer bewusstseinsverändernden medizinischen Studie teil. Neuartige Pillen sollen „anything about the mind“ ohne Nebenwirkungen heilen können, sei es eine psychische Erkrankungen oder Liebeskummer. In dem dreitägigen Versuch verläuft allerdings nicht alles nach Plan. Maniac basiert auf der gleichnamigen Serie aus Norwegen aus dem Jahr 2014.

Läuft ab 21. September

Weitere neue Filme und Serien bei Netflix im September 2018:

War Dogs – Drama/Kriminalfilm, 2016, ab 22. September

Marvel’s Iron Fist, Staffel 2 – Action, 2017, ab 7. September

American Vandal, Staffel 2: – Satire, 2017, ab 14. September

Quincy – Dokumentation, 2018, ab 21. September

Die Mumie – Action/Fantasy, 1999, ab 1. September

Die Mumie kehrt zurück – Action/Fantasy, 2001, ab 1. September

Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers – Action/Fantasy, 2008, ab 1. September

Amazon Prime Video

Saw – Horror, 2004

Saw wurde in nur 18 Tagen gedreht und war so beliebt, dass mittlerweile eine insgesamt achtteilige Filmreihe daraus entstanden ist. Im ersten Teil aus dem Jahr 2004 werden die Zuseher*innen das erste Mal dem sogenannten Puzzelmörder vorgestellt. Der an einem unheilbar Gehirntumor erkrankte John Kramer ist der Meinung, dass die meisten Menschen ihr Leben nicht schätzen. Oder anders gesagt: Sie würden es erst schätzen, wenn sie ums Überleben kämpfen müssen. Dafür entwickelt er grausame Foltermaschinen, aus denen sich ausgewählte Personen befreien sollen – oder sie bezahlen mit dem Tod. John Kramer nennt das „spielen.“

Läuft ab 8. September

Supernatural, Staffel 12 – Fantasy/Mystery, 2005

Seitdem die Mutter von Dean und Sam Winchester von einem Dämon getötet wurde, jagen die Brüder alles Übernatürliche. Sie töten verschiedene Kreaturen und retten im selben Atemzug etliche Menschenleben. In der zwölften Staffel müssen sie sich nun mit dem entflohenen Luzifer und den britischen Männern der Schriften auseinandersetzen, natürlich kommen auch die wöchentlichen Dämonen, Geister und Werwölfe wieder vor.

Läuft ab 1. September

UnREAL, Staffel 4 – Drama, 2015

In der vierten und finalen Staffen von UnREAL geht es natürlich wieder um die fiktive US-Kuppelshow Everlasting. Rachel (Shiri Appleby) möchte diesmal zeigen, dass auch sie es wert ist, geliebt zu werden und lässt sich in einer neuen All-Stars-Staffel gleich selbst als Bachelorette unter Vertrag nehmen. Komplikationen, Intrigen, Sex, Neid – der Rest verläuft wie immer geplant. Schließlich müssen die Einschaltquoten stimmen.

Läuft ab 14. September

Black Hawk Down – Drama/Krieg, 2001

Im US-amerikanischen Kriegsfilm dreht sich die Handlung um die Schlacht von Mogadischu im somalischen Bürgerkrieg. US-amerikanische Elitesoldaten, darunter Eversmann (Josh Hartnett), Grimes (Ewan MCGregor) und Hoot (Eric Bana), sollen vor Ort die wichtigsten Offiziere des politischen Führers Somalias und Warlords Mohamed Farah Aidid festsetzen. Anfangs verläuft alles nach Plan. Als aber ein Ranger aus einem Hubschrauber stürzt, eskaliert die Situation. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und basiert auf dem Buch Black Hawk Down – Kein Mann bleibt zurück des Journalisten Mark Bowden.

Läuft ab 28. September

The Purge, Staffel 1 – Horror, 2018

The Purge ist eine neue Horrorserie basierend auf dem gleichnamigen Filmfranchise. Die fiktive Geschichte spielt in den USA, die von einer totalitären Partei regiert werden und jährlich für zwölf Stunden in der Nacht alle Gesetze aussetzen lässt. In dieser Zeit ist alles erlaubt, selbst illegale Tätigkeiten, Verbrechen, Mord. Die Serie begleitet verschiedene Charaktere, die im Laufe der zehn Folgen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden und versuchen, die Nacht zu überleben.

Läuft ab 21. September

Weitere neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video im September 2018:

King Lear – Drama, 2018, ab 28. September

Daddy’s Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme – Comedy, 2017, ab 19. September

Downsizing – Drama, 2017, ab 30. September

Paddington 2 – Animation/Familie, 2017, ab 26. September

The Great Wall – Action, 2016, 17. September