So sieht Liebe aus, wenn niemand hinschaut

Drawing 20/100 of the drawing a day for 100 days challenge. Title: Home ——————————————————— Título: Hogar ——————————————————— Titolo: Casa ——————————————————— Time-lapse of the process of this drawing in the Instagram story.

A post shared by A m a n d a👩🏻‍🎨O l e a n d e r (@amandaoleander) on Apr 1, 2018 at 9:01pm PDT