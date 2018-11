So unterschiedlich gehen Menschen mit dem Tod von Verwandten um

View this post on Instagram

Mein neues Tattoo: Opis schöne, schwungvolle Handschrift, aus einer alten Geburtstagskarte an mich. So habe ich Omi und Opi immer bei mir. Wenn ich es anschaue, fühle ich die Liebe, die wir hatten. Und dann bin ich nicht traurig, sondern dankbar. ——————————————————— My new tattoo: It‘s Grandpas beautiful handwriting and says „We love you!“, as taken from an old birthday card to me. This way, I always have them with me. When I look at it, I feel the love we shared for many years. And then I‘m not sad, but grateful. • • • • #newtattoo #tattoo #love #grandpa #handwriting #griefsurvivor #loveisstrongerthandeath #berlintattoo #tattoostagram #instattoo #inked #ink