So wenig hat Angela Merkel mit ihrem eigenen Instagram-Account zu tun

Gestatten? Wirbelwind – neugeborenes Kälbchen auf dem Hof von Familie Trede in Schleswig-Holstein. Kanzlerin Merkel hatte die Milchbauern bei einer TV-Debatte kennengelernt, folgte heute ihrer Einladung – und suchte einen Namen für das Kälbchen aus. — Hello „Wirbelwind“, newborn calf at the farm of family Trede in northern Germany. Chancellor Merkel met them during a debate on tv, followed their invitation today – and chose a name for the calf.

A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on Jul 19, 2018 at 7:14am PDT