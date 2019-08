Software-Konferenz wird abgesagt, weil nur männliche Speaker eingeladen sind

„Die Konferenz wurde abgesagt und wird nicht fortgesetzt“ – mit diesem knappen Statement geben die Organisator*innen der php Central Europe Konferenz in Dresden auf ihrer Webseite bekannt, dass das Event in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Als Begründung werden lediglich drei Links angegeben: Sie führen zu Tweets und Blog-Einträgen, in denen Teilnehmende zuvor die Konferenz für ihre ausschließlich männliche Speaker-Liste kritisiert und ihr Fernbleiben begründet hatten.

Hinter der Veranstaltung steckt der Verein PHP Usergroup Dresden. Die Mitglieder dieser Gruppen, die in verschiedenen europäischen Städten existieren, verbindet das Interesse für die Software PHP (Hypertext Preprocessor), mit der Webseiten und Apps entwickelt werden. „Unser Ziel ist es, Wissen rund um PHP und Softwareentwicklung im Allgemeinen aufzubauen und zu teilen“, so der Dresdener Verein auf seiner Webseite.

Dazu fand 2017 und 2018 die php Central Europe Konferenz in verschiedenen europäischen Städten statt, in diesem Jahr war sie ursprünglich für den Zeitraum vom 4. bis 6. Oktober in Dresden geplant. Doch vorab gab es Kritik an der fehlenden Diversität der Menschen, die dazu eingeladen waren, Vorträge zu halten und Workshops zu geben. So schrieb der US-amerikanische Entwickler und Unternehmer Karl L. Hughes im Juli auf Twitter: „Die diesjährige php Central Europe Conference scheint ein White Males Only-Line-up zu haben. Schämt euch. Es ist 2019. Das können wir besser.“

This year’s @phpce_eu conference seems to have gone with the „White Males Only“ conference lineup 😬

Shame. It’s 2019, we can do better.

— Karl L Hughes (@KarlLHughes) July 17, 2019