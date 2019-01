Sorry, Kylie Jenner: Dieses Ei hat jetzt die meisten Likes auf Instagram

Als Kylie Jenner, Influencerin und Reality-Star der Fernsehserie Keeping Up With The Kardashians, am 8. Februar 2018 das erste Foto ihrer Tochter Stormi Webster – ja, den Namen haben wir uns nicht ausgedacht – auf Instagram hochlud, wusste die 21-Jährige wahrscheinlich noch nicht, dass dieses Foto lange Zeit das am meisten gelikte Bild auf der Social-Media-Plattform sein würde. Über 18.275.000 Mal klickten User*innen der Plattform unter dem Foto, das Jenners Daumen und die kleine Hand ihrer Tochter zeigt, auf „Gefällt mir“. Das Bild wurde so zu einem viralen Hit. Ein schnödes Hühnerei hat diesen Rekord nun gebrochen.

Auf dem Instagram-Account world_record_egg wurde am 4. Januar 2019 ein Foto hochgeladen, das ein braunes Hühnerei vor weißem Hintergrund zeigt – nicht mehr, nicht weniger. „Lasst uns gemeinsamen einen neuen Weltrekord aufstellen und die meisten Likes für ein Posting auf Instagram bekommen. Wir schlagen Kylie Jenners aktuellen Weltrekord von 18 Millionen Likes. Wir schaffen das“, heißt es in der Bildunterschrift. Und tatsächlich: Das Foto erzielte innerhalb von knapp zehn Tagen fast 24 Millionen „Gefällt mir“-Angaben und hängte Jenners Foto deutlich ab. Sorry, Kylie: Den Thron musst du jetzt räumen!

Zahlreiche Nutzer*innen freuen sich sehr über den neuen Rekord. Unter dem Geburtspost von Kylie Jenner finden sich zahlreiche Kommentare, die nur aus Ei-Emojis bestehen. Und wie findet Kylie Jenner es, dass sie vom Instagram-Fotothron gestoßen wurde? Sie postete ein Video, in dem sie ein rohes Ei auf dem heißen Asphalt aufschlägt. Die Videounterschrift: „Take this little egg“.

Zu Ende ist diese kuriose Netzepisode offenbar noch nicht: Der*die Macher*innen hinter dem Ei-Account haben angekündigt, dass diese Aktion erst die erste Phase gewesen sein soll.