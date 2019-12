Stimm dich mit diesen uninspirierenden Sprüchen auf 2020 ein

Hey, na? Hast du dich gerade auch so richtig Carpe diem-mäßig an Weihnachten vollgefuttert? Und fährst jetzt gleich ins Fitti pumpen, denn Push yourself – because noone is doing it for you? Um dann wieder knackig in Shape zu sein für das neue Jahr, das du mit motivierten Neujahresvorsätzen beginnst, weil Your Limitation – It’s Only Imagination?

Nach Shopping-Hauls und Fitness-Blogger*innen sind inspirierende Karten mit Lebensweisheiten wohl das Schlimmste, was das Internet zu bieten hat. Fast 90 Millionen Beiträge gibt es auf Instagram unter dem Hashtag #quotes, Dutzende andere Hashtags wie #quotesdaily oder #quotesaboutlife ergänzen das Angebot an Plattitüden permanent. You make me laugh even when I’m not in the mood to smile, ja sicher, Eventually, everything connects, okay ciao.

Ein Instagram-Account hat diesem Hirntod-Content den Kampf angesagt. @uninspirational postet in unregelmäßigen Abständen Karten mit Sprüchen, die allen Misanthrop*innen aus dem Herzen sprechen. „Pretty soon we’ll all be dead“ steht da beispielsweise auf einem romantischen Herzchenhintergrund. Oder: „A lot of quotes that people think are deep are actually just totally random words that don’t mean anything pineapple„.

Menschenabgeneigte Menschen werden dort auf der Suche nach den passenden Neujahresvorsätzen auf jeden Fall fündig. Zum Beispiel: „All I want to do is sleep and pet dogs„. 2020, auf geht’s.