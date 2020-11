„Stop the Count“-Memes: Twitter erklärt Trump, was man tatsächlich aufhören sollte zu zählen

Drei Tage ist es nun her, dass die US-Amerikaner*innen ihre Stimmen für den nächsten Präsidenten ihres Landes abgegeben haben – und es wird immer noch ausgezählt. Donald Trump tut indes sein Möglichstes, um gegen die (bisherigen) Ergebnisse der Wahl vorzugehen. „STOP THE COUNT!“ postete er am Donnerstag auf Twitter. Trumps Wille: die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen.

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Bereits seit Monaten sät Trump Zweifel an der Legitimität der Briefwahl. Sie führe ihm zufolge zu Wahlbetrug. Beweise für diese Behauptung legte er nicht vor.

Warum dauert es dieses Mal so lange?

Die US-Bürger*innen sind es gewohnt, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl noch in der Wahlnacht zu erfahren. Nicht, weil die gesamte Auszählung so schnell abgeschlossen ist, sondern weil Nachrichtenorganisationen den*die Gewinner*in auf Basis von Teilauszählungen prognostizieren. Dieses Mal ist das anders. Wegen der Corona-Pandemie ist der Anteil der Briefwahlstimmen höher. Viele Menschen gaben ihre Stimme per Post ab, um nicht in ein Wahllokal gehen zu müssen und so eine mögliche Ansteckung zu vermeiden.

Trump hat sich bereits vor der abgeschlossenen Auszählung der Briefwahlstimmen zum Wahlsieger ernannt. Er und sein Wahlkampfteam versuchen nun, mit Klagen weitere Auszählungen zu verhindern oder Stimmen, die nach dem Wahlabend eingetroffen sind, für ungültig zu erklären. Normalerweise legt jeder Bundesstaat eigene Zertifizierungsfristen fest. Diese können von wenigen Tage bis zu mehr als einem Monat nach der Wahl reichen.

Was man stattdessen nicht mehr zählen sollte

Als Reaktion auf Trumps Stop-the-Count-Tweet posten Menschen auf Twitter amüsante Beispiele für Situationen, in denen sie sich einen Auszählungsstopp wünschen würden:

Am All-you-can-eat-Büfett zum Beispiel

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Oder auf der Waage

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Es braucht auf jeden Fall ein Aufzählungsverbot für Menschen, die eine*n auf sportliche Versäumnisse hinweisen

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Und für Menschen, die eine*n an den Alkoholkonsum erinnern

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Mathelehrer*innen brauchen ein generelles Aufzählungsverbot

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Genauso wie Mütter, die vorwurfsvoll aufzählen, wie lange man schon studiert

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Auch aufzählende Finanzberater*innen können sehr anstrengend sein

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Politiker*innen, wenn Fridays for Future Forderungen zum Klimaschutz stellen

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Für One-Direction-Fans schmerzt das Zählen einfach nur

Empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir hier alle externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.(Datenschutzerklärung)

Manchmal kann es aber auch sinnvoll sein, Trump-Strategien zu übernehmen