Warum auf Instagram Tanzen das neue Yoga ist

View this post on Instagram

,,Du bist zu schön, um über Selbstliebe sprechen zu dürfen“! Dieser Satz macht mich so sauer und traurig! Nur weil ich dem Gesellschaftsbild entspreche, heißt das noch lange nicht, dass ich mich selbst mag! Da gehört viel mehr zu! Ich habe schon immer eine gute Beziehung zu meinem Körper, aber auch ich hab manchmal Phasen, in denen ich mich gar nicht wohl fühle! Das hat jeder Mensch! Die Kunst ist es die meiste Zeit happy mit sich zu sein! Man muss sich nicht jeden Tag schön fühlen! Egal ob dünn, dick, weiß, schwarz, klein, groß! Wir können uns alle schön finden, wenn wir es denn selber wollen! Die meisten stehen sich selbst im Weg und kämpfen ihr Leben lang nur gegen ihren Körper! Wir haben nur einen Körper und den sollten wir wertschätzen und pflegen! Jeder hat andere Gene und jeder Mensch ist deshalb verschieden! Ein Einheitsbrei ist sooo langweilig! Die einen haben große Brüste und die anderen eben kleine! Was schöner ist, ist Geschmackssache! In Deutschland wollen alle dünn sein! In Brasilien wollen alle einen großen Po und Rundungen haben, in Asien möchten sie helle Haut haben, ... macht euch euer eigenes Bild von Schönheit! Vergleicht euch nicht mit anderen Menschen sondern macht euch aus und aus eurem Leben das Beste!!! Es ist nur vergeudete Lebenszeit immer nur auf die negativen Dinge zu achten! Überlegt euch was ihr an euch mögt und beachtet genau diese Dinge! Woher wollt ihr denn wissen, ob ich meinen Po oder meine Arme mag? Jeder geht einfach davon aus! schlank=glücklich! Dabei stimmt das keines Falls! Models werden z.B. permanent von Kunden, Agenturen und anderen Models bewertet und fühlen sich sehr oft nicht schön oder schlank genug und zweifeln an sich! Ich kenne so viele Mädels aus dem Business, die hart daran arbeiten, sich so zu mögen, wie sie sind! Und alle Menschen denken immer, dass Models sich immer total toll finden! Denkt nicht immer, dass alle Menschen happy sind und nur ihr nicht! So ist es nicht! Jeder macht sich seine eigenen Probleme! Egal ob Promi, Model, President, Papst oder sonst wer! In diesem Leben geht es um euer Leben! Und das soll toll sein! Also tanz und sei froh über alles, was toll an Dir und in deinem Leben ist!!! ❤️❤️