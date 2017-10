Tauche in fremde Welten ein – mit den Mediathekentipps am Wochenende

Short Term 12 – Stille Helden

Film / Verfügbar bis 30. Oktober / WDR

Grace (Brie Larson) arbeitet als Betreuerin in einer Einrichtung für Jugendliche mit sozialen und psychischen Problemen. Auch ihr Freund Mason (John Gallagher Jr.) jobbt dort. Ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt, als ein Mädchen mit einer Aggressionsstörung (Kaitlyn Dever) in die Gruppe kommt. Nur Grace findet einen Zugang zu ihr. Doch sie muss sich dabei auch ihrer eigenen, lange verdrängten Vergangenheit stellen – was dazu führt, dass sie sich Mason immer mehr verschließt.

10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?

Doku / Verfügbar bis 1. November / SWR

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen. Es stellt sich die Frage, wo dann die Nahrung für alle herkommen wird. Und soll sich zukünftig jeder vegetarisch ernähren? Wie geht es mit der Massentierhaltung weiter oder kann Fleisch auch künstlich in Laboren hergestellt werden? Die Doku geht all dem nach, genauso wie der Option, das jeder Mensch seine eigene Nahrung anbaut.

Boy 7

Film / Verfügbar bi 30. Oktober / Das Erste

Ein Mann (David Kross) kommt nachts in einem U-Bahn-Tunnel zu sich. Weder erinnert er sich an seinen Namen, noch weiß er, wie er dorthin gelangt ist. Als er sich auf einem Fahndungsbild entdeckt, begreift er, dass sein Leben in Gefahr ist. Um herauszufinden, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat, sucht er eine junge Frau (Emilia Schüle) auf. Zusammen decken sie nach und nach eine große Verschwörung auf.

Erlösung

Film / Verfügbar bis 30. Oktober/ ZDF

Letzter Teil der Jussi-Adler-Olsen-Reihe: In ihrem dritten gemeinsamen Fall bekommt es das Kommissarduo Carl (Nikolaj Lie Kaas) und Assad (Fares Fares) mit einem Serienkiller zu tun, der Geschwisterpaare aus streng religiösen Familien entführt und Lösegeld fordert.

Hotel Lux

Film / Verfügbar bis 1. November / RBB

Komiker Hans Zeisig (Michael Bully Herbig) muss 1938 mit aus Berlin fliehen. Er landet in einem Moskauer Hotel, das Zufluchtsort für kommunistische Funktionäre aus aller Welt ist. Dort trifft er seinen früheren Bühnenpartner, den jüdischen Hitler-Parodisten Siggi Meyer (Jürgen Vogel), und die niederländische Untergrundkämpferin Frida van Oorten (Thekla Reuten) wieder, die beide fest an das Gute im Kommunismus glauben. Doch der sowjetische Geheimdienst verwechselt Zeisig mit dem abtrünnigen Leibastrologen Hitlers. So gerät der Entertainer zwischen die Fronten blutiger Intrigen in Stalins Machtapparat.

Der Club der roten Bänder (Staffel 1 & 2)

Serie / Verfügbar bis 9. Januar / Vox

Zusammen statt einsam: Die Jugendlichen Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Emma (Luise Befort), Alex (Timur Bartels), Toni (Ivo Kortlang) und Hugo (Nick Julius Schuck) lernen sich im Krankenhaus kennen. In der sterilen Umgebung ist ihre Freundschaft das Einzige, das sie über den Tag bringt.

