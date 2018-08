Test: Welche Musikrichtung sollte deine Band spielen?

Wenn Musiker*innen virtuose Gitarren-Soli spielen, Sänger*innen gefühlvolle Balladen hauchen oder ein Schlagzeugsolo das Herz zum Beben bringt, kommt unweigerlich ein Gedanke in dir auf: „Ich wäre so gerne der Star einer Band!“ Dann könntest du mit deinen Freund*innen abhängen, in einem Tourbus die Welt bereisen und viele spannende Dinge erleben.

Zwischen dir und dem Musiker*innen-Leben stehen aber noch einige Fragen: Wie soll die Band heißen? Wer soll mitspielen? Und die wichtigste von allen: In welchem Musikgenre soll deine Band zu Hause sein?

Klar könntest du das davon abhängig machen, welche Instrumente deine Freund*innen spielen oder wie gut dein Gesang ist. Du könntest aber auch einfach unsere Fragen beantworten und gleich eine Antwort finden. Wenn du dann reich und berühmt bist, vergiss nicht wo alles begann: bei diesem Test.