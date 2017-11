Nach einer Schießerei drückt Trump der falschen Stadt sein Beileid aus

Am Dienstag hat ein Mann im nördlichen Kalifornien vier Menschen erschossen – bevor die Polizei ihn tötete. Auf deutschen Nachrichtenseiten war wenig über die Tat zu lesen. Zu gering die Opferzahl, zu kurz war der Fall des Mannes her, der in einer Kirche in Texas 26 Menschen erschossen hatte. Zu häufig hat man solche Meldungen aus den USA in jüngster Zeit gehört.

Auch US-Präsident Donald Trump schien nach seiner zwölftägigen Asienreise noch mit früheren Massenschießereien beschäftigt. Das zeigt sein Tweet, in dem er sein Beileid bekunden wollte.

May God be with the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI and Law Enforcement has arrived. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2017

Was ihm wohl entgangen war: Die aktuelle Schießerei trug sich nicht in Sutherland Springs, Texas, zu, sondern in Kalifornien. Trump hat sie offenbar mit der vor zehn Tagen in Texas verwechselt – oder seinen Tweet einfach kopiert. Denn der Wortlaut beider Kurznachrichten ist fast identisch. Damals hatte der Präsident Folgendes getwittert:

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Die Kritik am Fauxpas des US-Präsidenten ließ nicht lange auf sich warten.

At least get your mass shootings right, Mr President. This was last week. The new one is in California. https://t.co/PP9PplvM4r — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2017

Did u just copy & paste this & forget to change the city? — Name cannot be blank (@cadillaccannon) November 15, 2017

Zahl der Toten nach Massenschießereien so hoch wie noch nie

Zum Lachen ist dieser Twitter-Fehltritt dennoch nicht. Vielmehr zeigt er, dass die Abstände zwischen tödlichen Massenschießereien in den USA mittlerweile so kurz geworden sind, dass sie der Präsident des Landes nicht mehr auseinanderhalten kann. Mehr noch, wie Zahlen des Magazins Mother Jones zeigen, waren die Opferzahlen durch Massenschießereien noch nie so hoch wie in diesem Jahr.

Mass shootings in the last few years have resulted in more total fatalities than ever. https://t.co/wMelT8Z7mZ pic.twitter.com/hPaEkwQDfl — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) November 11, 2017

Für Donald Trump dennoch bislang kein Grund strengere Waffengesetzen überhaupt nur anzudenken. Nach der Schießerei in der Kirche in Texas vor zehn Tagen gab er zu Protokoll: „Wie andere Länder auch haben wir viele Menschen mit psychischen Problemen in unserem Land. Mit Waffen hat das nichts zu tun.“