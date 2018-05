Ungleichland: „Wir Unternehmer sind mächtiger als die Politik“

Auch wer seinen Namen nicht kennt, ist vermutlich schon durch eine seiner Straßen gelaufen oder stand in einem seiner Häuser. Christoph Gröner ist einer der größten deutschen Immobilienentwickler und zählt zu den reichsten Menschen Deutschlands.

80 Millionen Euro Privatvermögen

Er baut in nahezu allen deutschen Großstädten Mehrfamilienhäuser, verkauft Eigentumswohnungen und plant ganze Stadtviertel für seine Immobilienfirma CG Gruppe. Sein Privatvermögen, so schätzt Gröner, liegt bei etwa 80 Millionen Euro, hinzu kommen Unternehmensanteile mit einem Wert von bis zu 300 Millionen Euro. Ihm gehören laut ZEIT Magazin auch eine Villa in Berlin, mehrere Anwesen an der Côte d’Azur, ein Penthouse in der Nähe des Kölner Doms, außerdem eine Porsche-Sammlung.

„Wir Unternehmer sind mächtiger als die Politik, weil wir unabhängiger sind“, sagt Christoph Gröner in der Dokumentation Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird, die am Montagabend in der ARD lief. Gröners Eltern waren Beamte, ihm wurde der Reichtum also nicht in die Wiege gelegt. Er hat sich ganz nach oben gearbeitet und sieht diese Möglichkeit für alle: „Wir leben in der geilsten Gesellschaft der Welt. Hier kann jeder werden, was er will.“

In Deutschland geht es ungleich zu. Die Reichen setzen sich ab, die Armen sind abgehängt. Die Dokumentation "Ungleichland" liefert ab 20:15 Uhr Zahlen und Hintergründe im Ersten: https://t.co/DsrIdBXLog pic.twitter.com/gZ7ED45TcH — ARD Online (@ARDde) May 7, 2018

Doch die Realität ist eine andere. Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt, doch das Geld ist sehr ungerecht verteilt. Durch Arbeit reich zu werden, ist heute so gut wie unmöglich geworden. Die Doku verdeutlicht: Reichtum wird vor allem vererbt.

Gröner sieht das anders und kommentiert: „Wenn Sie ein großes Vermögen haben, können Sie es durch Konsum nicht mehr zerstören. Sie schmeißen das Geld zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder hinein.“ In den Sozialen Medien wirbelt er mit seinem Auftreten und seiner Einstellung einiges an Staub auf: Eine Diskussion über die Ungerechtigkeit im Ungleichland geht los.

Von hier kommt die Macht

Diesen Tisch, an dem ein Haufen reicher weißer Männer sitzen und über Rechenschaft lachen, den gibt es also wirklich #Ungleichland — Nicki Kudzanai Weber (@nickiweber) May 7, 2018

Wenn sich die Mama einer der Journalistinnen meldet

Wer will schon reich sein?

Der Wachmann will gar kein Haus mit Pool. Sagt sein Chef. #ungleichland — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) May 7, 2018

So geht Ungleichland

Zur Klarstellung: Kaum einer hat etwas dagegen, wenn einige aus Gründen mehr Geld haben als andere. Man spricht auch von "Geld verdienen". Wenn aber gesellschaftlich UNENTBEHRLICHE Jobs Armut garantieren, während andere halbe Städte besitzen, wird's eklig. #ungleichland — ST3RNRADIO (@ST3RNRADIO) May 7, 2018

Während die einen Wohnungen besitzen, …

Dass sich eine junge Familie in Deutschland mit Arbeit keine eigene Wohnung mehr leisten kann, um damit das Alter abzusichern – das ist und wird ein Problem #Ungleichland — Emma Richter (@emrich_5933) May 7, 2018

Bereits vor Monaten teilten Menschen ihr Gehalt unter #Ungleichland mit

Seit #ungleichland weiß ich, dass Leute die Autos zusammenschrauben (wichtiger Job, dem ich die gute Bezahlung nicht absprechen möchte) besser bezahlt werden, als Leute die anderen Menschen dabei helfen, einen neuen Weg ins Leben zu finden (ich, Sozialarbeiter). Sad! — Frederic Nopetoch (@freddolo) January 10, 2018

Studentische Hilfskraft in einem technischen Dienstleistungsunternehmen. Im Bachelorstudium in MV, 7. Semester, 9€/Std. | Zweites Beschäftigungsverhältnis für 10 Std. im Monat an Universität mit 9,45€/Std. #ungleichland — liz (@lizmczed) January 9, 2018

Bei einem Großteil der User die unter dem Hashtag #ungleichland ihr Gehalt twittern muss man wirklich sagen Respekt dass ihr noch die Motivation findet zur Arbeit anstatt zum Stempeln zu gehen. Wahnsinn was einige trotz Ausbildung, Studium und Berufserfahrung verdienen. — Daniel (@ambroadcastdan) January 10, 2018

Was gegen die Ungerechtigkeit tun?