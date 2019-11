Unter #Autorinnenschuber sammeln Leser*innen die besten Bücher von Frauen

View this post on Instagram

Die Süddeutsche Zeitung hat "zehn große Romane der Weltliteratur" in einem schönen Schuber für schlappe 98€ veröffentlicht, die in keinem Regal fehlen dürfen. Was macht diesen Kanon so außergewöhnlich? Er besteht nur aus Männern! Toll. Unter dem Titel 'Soulmates' soll gezeigt werden, dass Männer nicht nur Krieger sind - das gebrochene Männerbild soll schriftlich bearbeitet werden. Männer schreiben über Männer. Wahnsinn. Immerhin gibt es die Kriterien "unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Orte und unterschiedliche Bedingungen". Wow. Nice try though. @nachtundtag.blog und ich haben uns überlegt, dass es auch viele Autorinnen gibt, die dringend gelesen werden sollten und die ihren eigenen Schuber verdienen. Welche Autorinnen gehören deiner Meinung nach dazu? Erzähl es uns unter #autorinnenschuber. _____ #frauenschreiben #frauenlesen #klassikerinnen #literatur #buchtipps #szedition #schuber #kanonderweltliterature #weltliteratur #feminismus #alteweißemänner #literature #literaturwissenschaft #bookobsessed #bibliophile #readwomen #readingwomen #womenreading