Ursula von der Leyen: Das sind die Reaktionen auf ihre Wahl zur EU-Chefin

Die CDU-Politikerin und derzeitige Noch-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde am Dienstagabend mit knapper Mehrheit zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Somit wird sie am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten.

Bei der Wahl erhielt sie 383 von 724 Stimmen. Im EU-Parlament gibt es insgesamt 747 Parlamentarier*innen, 23 von ihnen hatten sich enthalten.

Die ersten Glückwünsche für von der Leyen kamen vom ehemaligen portugiesischen EU-Kommissionspräsidenten (2004-2014) José Manuel Barroso. Er gratulierte kurz nach der Abstimmung per Twitter und schrieb, er denke, dass von der Leyen die Qualität und politische Kompetenz besitze, um das Amt erfolgreich durchzuführen:



My most sincere congratulations and very best wishes to @vonderleyen after her election as President of the European Commission . I really think she has all the qualities of political competence and European commitment to lead our #Europa

— José Manuel Barroso (@JMDBarroso) July 16, 2019