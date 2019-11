Von Fair Fashion bis Zero Waste: 10 Instagram-Accounts für ein nachhaltigeres Leben

View this post on Instagram

Gestern regte ich mich in den Stories über eine Marke auf. Eine, die "ökologischere" Pflaster produziert. Aus Bambus, mit schönem Design in einer schicken Verpackung. Für mich ist das nicht nur greenwashing, das ist plasticfreewahsing. Man nimmt ein Produkt was schon ok ist (man kann Pflasteranwendung per se hinterfragen) und vermarktet das – oh wie toll – mit ner Kartonverpackung im Öko Design. Die kostet dann 3 mal soviel wie herkömmliche Pflaster und die Krönung: es wird in Australien hergestellt und um die ganze Welt verschifft und verkauft. . Bei @originalunverpackt wägen wir das beim Einkauf. Ist der Mehrwert wirklich so groß, dass eine lange Lieferketten lohnt? Wie ist der CO2 Abdruck? Wie viel Erdöl, Wasser und andere endliche Ressourcen werden verbraucht? Ist die Firma besonders sozial oder ein Pionier in ihrem Bereich? Bambuszahnbürsten rechtfertigen das, haben wir für uns beschlossen. Die werden z. B. in China gefertigt – eben da wo der Bambus wächst. Bestimmte Bambus Sorten wachsen 1m pro Tag. Da kann kein Baum mithalten. . Dann stolperte ich bei einer großen Drogeriekette über eine neue Holzzahnbürste. Zuerst war ich begeistert, 2,45€ aus Buchenholz, hergestellt in der Schweiz. Aber für diese Zahnbürste musste vermutlich eine alte Buche dran glauben. Bäume wachsen sehr langsam. Wir brauchen sie lebendig, sie erzeugen Sauerstoff und binden CO2. Und auch wenn dieser Zahnbürstengriff plastikfrei ist, das wäre mit meinen Öko-Werten nicht vereinbar. Dann lieber schnellwachsender Bambus made in China. Dann wiederum finde ich Holz auch OK, wenn es ein Produkt ist was Länge hält und man es wieder verwendet. Aber für sowas wie ne Zahnbürste wo man alle 2-3 Monate eine neue braucht – eher nicht. . Und so gehen wir jetzt vor. Gerade evaluieren wir viele neue Produkte für den neuen Laden und wägen immer wieder von neuem ab. Ganz bewusst vermeide ich hier übrigens die Markennennung. Ich finde den Versuch von ökologischeren Produkten gut und auch die Firmen selber sind ok, aber bewerben auch wenn negativ, will ich sie nicht. #zerowaste #zerowasteberlin #zerowastegermany #greenwashing #plasticfreewahsing