Von Voguing und großen Wanderungen: Fünf Filme zum Dampf ablassen

Unser Highlight der Woche: Die Dokumentation KIKI spürt einer jungen trans Community nach, der es an Sichtbarkeit, Respekt und Rechten fehlt. Das alles wird entlang ihrer Leidenschaft für den Tanzstil Voguing erzählt. Was gibt es Besseres, als sich Wut und Frust von der Seele zu tanzen?

KIKI (Doku)

Arte / 2 Wochen verfügbar

Sara Jordenö dokumentiert das Leben und den Alltag einer Schwarzen LGBTIQA-Gemeinschaft in New York. Sie alle eint die Liebe zum Ausdruckstanz Voguing (benannt nach den Cover-Posen der Modezeitschrift Vogue).

Foxcatcher

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

1984 gingen Mark (Channing Tatum) und Dave Schultz (Mark Ruffalo) als einziges Brüderpaar mit Olympischem Gold im Ringen in die Sportgeschichte ein. Genau deshalb will der exzentrische Multimillionär John Du Pont (Steve Carell) Mark bei sich einziehen und sein US-Ringerteam für die Olympiade in Seoul trainieren lassen. Der Auftakt für eine komplett aus dem Ruder laufende Freund*innenschaft, die durch das Auftauchen von Dave in zerstörerische Rivalität mündet.

Die Schüler der Madame Anne

Arte / 1 Woche verfügbar

Als die engagierte Lehrerin Anne Guéguen (Ariane Ascaride) die elfte Klasse an einem Brennpunktgymnasium übernimmt, begegnen ihr selbstbewusster Unwille und große Provokationslust. Doch sie versteht es, die Muster der Jugendlichen zu durchbrechen – und meldet sie einfach an einem nationalen Schüler*innenwettbewerb an. Die Teilnahme soll ihnen zeigen, dass sie Teil von etwas viel Größerem sein können.

Oktoberfest 1900 (Miniserie)

Das Erste / 3 Monate verfügbar

Den Trailer könnt ihr hier sehen.

Die Münchener Machtverhältnisse geraten ins Wanken, als der fränkische Großbauer Georg Prank (Misel Maticevic) beschließt, auf das Oktoberfest zu expandieren. Mit Bestechung und Erpressung schafft es der Auswärtige, sich fünf aneinander liegende Wirtsparzellen auf dem Fest zu ergaunern – und errichtet darauf ein (für damalige Verhältnisse) Riesenzelt für 6.000 Gäste. Sein vermessener Plan drängt die kleinen Münchner Traditionsbrauereien wie das Deibel Bräu der Familie Hoflinger (Francis Fulton-Smith, Martina Gedeck, Klaus Steinbacher, Markus Krojer) an den Rand der Existenz.

Wo ist Lisa? (Staffel 1)

ZDFneo / 5 Monate verfügbar

Es war Lisas (Indra Cauwels) großer Traum, den Fernwanderweg GR5 von Rotterdam bis an die französische Riviera zu wandern. Doch sie hat ihr Ziel nie erreicht und wird seit fünf Jahren vermisst. Weil die Polizei bei ihren Ermittlungen um das mysteriöse Verschwinden nicht weiterkommt, begeben sich Freund*innen (Boris Van Severen, Violet Breackman, Laurian Callebaut) und Verwandte (Lacas Van Den Eynde, Viv Van Dingenen) jetzt selbst auf Spurensuche.

Letzte Chance

