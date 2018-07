Von wegen brotlose Kunst: #KunstGeschichteAlsBrotbelag

Mona Lisa with her #cat on the Mount Fuji background, Zarathustra crossbreeds Leonardo and Hokusai 😻 This #FatCatArt limited edition digital painting is currently on view at "Meows in Museums!" exhibition at The Fullerton Hotel in #Singapore , till October 30, admission free @artporters #art #painting #exclusive #limitededitions #weloveart #welovecats #cats #love #people #joy #smile #artporters #meowsinmuseums #classicalpaintingswithatwist #instart #instalove #instagood #instacats #contemporaryart #mountfuji #horse #classics #welovecats #catwelfaresociety #bigsmile #artshow #fullerton #artporters

