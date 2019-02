vonhier: Diese Tweets zeigen, wie unangebracht die Frage „Und woher kommst du?“ ist

„Aus Herne“, sagt die fünfjährige Melissa selbstsicher. Das Mädchen steht Juror Dieter Bohlen auf der Bühne der RTL-Castingshow Das Supertalent gegenüber. Gerade hat Bohlen Melissa gefragt, wo sie denn herkomme. Mit ihrer Antwort scheint der Juror jedoch unzufrieden zu sein, er fragt weiter nach: „Mama und Papa, wo kommt ihr her? Philippinen, oder?“, will er wissen und suggeriert der Familie auf diese Weise, dass er sie aufgrund ihrer optischen Erscheinung nicht für gebürtige Deutsche hält. Melissa ist irritiert und antwortet, dass ihre Eltern ebenfalls aus Herne kommen. Bohlen ist noch immer nicht zufrieden und legt nach: „Kommt ihr irgendwie, wo kommt ihr her, aus welchem Land, gebürtig?“

Dieter Bruder, sie hat Dir drei mal gesagt dass sie aus Herne ist und du überforderst das Mädel mit der Einwanderungsgeschichte ihrer Großeltern. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/yC2nid9kEX — Malcolm Ohanwe (@MalcolmMusic) February 18, 2019

Diese Szene aus der RTL-Castingshow teilte unter anderem der Journalist Malcolm Ohanwe und schrieb dazu: „Dieter Bruder, sie hat Dir drei mal gesagt dass sie aus Herne ist und du überforderst das Mädel mit der Einwanderungsgeschichte ihrer Großeltern.“ Scheinbar kann und will Bohlen dem jungen Mädchen und ihrer Familie das Deutschsein nicht glauben – warum würde er sonst so oft nachhaken und nicht locker lassen? Mit dieser Frage setzte sich auch die Spiegel Online-Kolumnistin Ferda Attaman auseinander und schrieb: „Übergriffige Bemerkungen zu Aussehen, Aussprache und der Ahnengalerie gehören zum Alltag vieler Menschen, wenn sie einen erkennbaren Migrationshintergrund haben.“

„Woher kommen Sie?“

Auch Ferda Attaman kennt diese Situationen und schrieb auf Twitter unter dem Hashtag #vonhier über eine Situation, in der es ihr ähnlich erging wie Melissa auf der Supertalent-Bühne.

Herkunftsdetektive in Aktion:

– "Woher kommen Sie?"

– "Aus Nürnberg."

– "Aber woher kommt der Name Ferda?"

– "Der ist persisch."

– "Dann sind Sie iranisch-stämmig?."

– "Nein, meine Eltern kommen aus der Türkei."

-"Schlimm, das mit Erdogan." #vonhier https://t.co/naGsXTYeJB — Ferda Ataman (@FerdaAtaman) February 24, 2019

Viele User*innen folgten Ferda Attamans Beispiel auf Twitter und teilten ebenfalls ihre Geschichten unter dem Hashtag. Dabei wird deutlich, wie unreflektiert viele Menschen auf ihre Herkunft angesprochen werden und wie häufig sie sich erklären müssen.

Halt, das ist Schwein!

Frühstück. Hotel. Norddeutschland. Ich stehe am warmen Büffet, als plötzlich ein Mitarbeiter ruft: Halt, das ist Schwein!

Ich: Hat Bacon so an sich!?

M: Woher kommst du?

Ich: Köln

M: Nein, Land

Ich: Deutscher

M: Und Eltern?

Ich: Ursprünglich Iran

M: Ah Iran, gute Leute!#vonhier — Ario Mirzaie (@ArioMirzaie) February 24, 2019

Sie sprechen aber gut Deutsch!

"ah der name sie sind sicher mit einem portugiesen verheiratet!"

"nein, ich bin portugiesin."

"welcher elternteil?"

"beide."

"sie sehen gar nicht so aus. und warum sprechen sie so gut deutsch?"#vonhier — 🦖 rosenferrari (@errrferrr) February 24, 2019

-„Sie haben aber einen schönen Namen. Wo kommen Sie denn her?"

-„Aus dem Rheinland“

-„Sie haben sicher ausländische Wurzeln?“

-„Meine Eltern kommen aus der Türkei.“

-„Dafür sprechen Sie aber sehr gut Deutsch. Man hört nur einen klitzekleinen Akzent.“

-„Das ist Kölsch.“ #vonhier — Yasemin El-Menouar (@YaseminMenouar) February 24, 2019

Wo ist das Kopftuch?

Woher kommen Sie?

– „Aus Berlin.

– „Woher genau?"

– „Pankow.“

– „Nein, ich meine genau?“

– „Ehemalige DDR.“

– „Ok, ich meinte die Wurzeln“

– „Vater aus Libanon, Mutter aus Ost-Berlin.

– „Ah, warum tragen Sie kein Kopftuch?

– „Vater Christ, Mutter aus Ost-Berlin.“🙄#vonhier — Aline Abboud (@alineabboudTV) February 24, 2019

Ja, aber …

Woher kommst du? -Aus München? Jaa… aber was bist für ein ~Landsmann~ – Meinst wo meine Familie her ist? Eltern auch von hier. Aber die Eltern meines Papas sind aus Nigeri… Ah und deine Mama ist Deutsche?! – Ihre Eltern sind aus Palästina Coole ~Mischung~ !#vonhier — Malcolm Ohanwe (@MalcolmMusic) February 24, 2019

Woher kommen Sie?

– „Aus Deutschland"

– „Woher genau?"

– „Berlin"

– „Nein, ich meine genau?“

– „Moabit“

– „Schon klar, ich meine die Wurzeln“

– „Vater Dorf bei Safed, Mutter Dorf bei Haifa.“

– „Also Israel?“

– „Meine Eltern sind Palästinenser“#vonhier — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) February 24, 2019

– und woher kommen Sie??

– eh, ich bin Deutscher.

– ich meine wo Sie geboren sind?

– in Hamburg.

– und Ihre Eltern!?

– die sind auch deutsch, leben seit +40 Jahren in Hamburg.

– Und wo sind sie geboren?

– in Kabul.

– verstehe, dann sind Sie Afghane!

– 😑#vonhier — Said Haider (@_saidhaider) February 24, 2019

Feiert man da auch Weihnachten?

Meine Lieblingsantwort hatte allerdings ein Freund von mir.

"Feiert man da, wo du herkommst, auch Weihnachten?"

"In Hürth-Efferen? Soweit ich weiß schon."

#vonhier — Danger Mouse (@octodontidae) February 25, 2019

Kennen Sie dann vielleicht auch (hier beliebigen Namen einsetzen)?