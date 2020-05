VW postet eine rassistische Werbung in den Instagram-Storys

VW steht für einen rassistischen Werbeclip in der Kritik, der Schwarze Menschen diskriminiert. In einem zehn-sekündigen Werbespot, der ursprünglich auf dem Instagram-Kanal von Volkswagen gespielt wurde, ist eine überdimensional große Hand zu sehen, die einen Schwarzer Menschen erst hin und her schiebt und anschließend in ein Restaurant mit dem Namen Petit Colon schnippst. Zeitgleich erscheint auf dem Screen der Schriftzug „Der neue Golf“.

Zuher Jazmati, der das Video auf seinem Instagram-Account und anschließend bei Twitter teilte, machte seine Follower*innen darauf aufmerksam, dass zwischen Sekunde sieben und acht des Clips das N-Wort voll ausgeschrieben zu sehen ist.

Hey @volkswagen! Kurze Frage: warum macht ihr eine solch rassistische Werbung, in der eine überdimensional große weiße Hand einen nicht-weißen Mann wie ein Spielzeug behandelt und zur Krönung sogar noch in die “Petit Colon” aus dem Bild raus schnipst? pic.twitter.com/0IJL0t3jhR — Zuher Jazmati 🧼🤝🧼 (@zuherjazmati) May 19, 2020

Dem Journalisten Malcolm Ohanwe fiel außerdem auf, dass die Hand ein White Supremacy-Zeichen formt, kurz bevor sie den Schwarzen Mann aus dem Weg räumt.

Zum Schluss einfach White Power-Zeichen. Jesus. pic.twitter.com/BY8yQK44KN — Malcolm Ohanwe (@MalcolmOhanwe) May 19, 2020

Volkswagen distanziert sich von Rassismus-Kritik

Der Clip ist inzwischen aus der Instagram-Story von Volkswagen entfernt worden. Auf Twitter stellte das Unternehmen den offiziellen deutschen Kanal auf privat, wohl um den anrollenden Shitstorm einzudämmen.

In einer hastig veröffentlichten Entschuldigung auf Instagram distanzierte sich VW vom Vorwurf des Rassismus. Das Unternehmen sei geschockt, dass die Werbung so aufgefasst werden könne. Man habe mit der gezeigten Story einen „kreativen Umgang mit dem Format Instagram-Story“ zeigen wollen. Volkswagen würde sich ganz klar gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung positionieren.

Gaslighting, Kolonialismus: Das ist die Kritik auf Twitter

Die Autorin Sharon Dodua Otoo kritisiert an diesem und ähnlichen Statements, dass die Verantwortlichen solcher Kampagnen stets die Schuld bei Schwarzen Menschen suchen würden und nicht bei denen, die den Rassismus verbreiten. Schwarze Personen würden dazu aufgefordert, ihre Wut zu mäßigen, weil solche Werbungen meist gar nicht so gemeint seien oder keine Absicht dahinter stecke. Anstatt das eigene Missverhalten einzugestehen, würde sich dafür entschuldigt, dass die Message beim Gegenüber so angekommen ist. Dabei handele es sich um Gaslighting. Zudem äußert Sharon Dodua Otoo den Verdacht, dass solche Shitstorms von Unternehmen inzwischen geplant sein könnten, um mehr Reichweite zu erzielen.

Das "es war kein Absicht" Argument ärgert mich, weil wir (Black people) wieder unsere berechtigte Wut dann mäßigen sollten. Wir sollten uns beruhigen, Verständnis haben, Entschuldigung annehmen. Das ist Gaslighting. Absicht ist Nebensache – die Wirkung ist ausschlaggebend.

2/2 — Sharon Dodua Otoo (@SharonDoduaOtoo) May 20, 2020

Francesca Onetti fragt, wie der Name des Restaurants, Petit Colon, also der kleine Kolonialherr, in Verbindung mit dem N-Wert nicht rassistisch gemeint sein kann.

#Volkswagen meint: Ein Spot, in dem die ersten eingeblendeten Buchstaben das N Wort ergeben, sei in Verbindung mit „Petit Colon“ nicht rassistisch gemeint und ist sogar „schockiert“ über soviel „Interpretation“? Wow! Welche Werbefirma hat hier dran gearbeitet? #rassismus https://t.co/HUrdZz0G6u — Francesca Onetti (@FrancescaOnetti) May 20, 2020

Für Kuratorin Mahret Ifeoma Kupka zeigt die Werbung auf, wie VW über Schwarze Menschen denkt. Sie fragt, ob Schwarze Menschen sich gegebenenfalls überlegen sollten, was sie mit ihrem Volkswagen machen.