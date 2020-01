Wann Flirten im Büro eine gute Idee ist – und wann definitiv nicht

Kesse Sprüche in der Küche, tiefe Blicke am Kopierer: Wo Menschen so viel Zeit miteinander verbringen wie im Job, da lässt sich ein gewisser Funkenflug manchmal nicht vermeiden. Reine Ablenkung, könnte man so denken. Wer die ganze Zeit den Kolleg*innen schöne Augen macht, arbeitet nicht richtig. Ah, Moment. Nicht so voreilig.

Obwohl Flirten im Büro mitunter nicht ganz unproblematisch sein kann, hilft es andererseits auch, Stress zu mildern und ist dem Arbeitsklima zuträglich. Es kommt dabei nämlich ganz darauf an, wer wie mit wem flirtet.

Positive Effekte von Flirten im Büro

Wissenschaftler*innen der Washington State University haben sich das Thema Flirten im Büro in einer Untersuchung genauer angeschaut. Dafür haben sie über 1.300 Angestellte in den USA, Kanada und Philippinen zu nicht-belästigendem, harmlosen Flirt-Verhalten befragt. Dazu gehören unter anderem nette Komplimente, ausgetauschte Blicke und das Erzählen von Erlebnissen aus dem Privatleben.

Ergebnis: Den Sex-Geschichten ihrer Kolleg*innen standen die meisten Befragten ziemlich neutral gegenüber. Richtige Flirts hingegen, also zwischenmenschliche Interaktionen, empfanden laut Untersuchung viele als positiv.

„Wenn ein Flirt Spaß macht, kann er echte Vorteile haben. Die Menschen fühlen sich dadurch gut in ihrer Haut. Und das wiederum schützt sie vor anderen Stressfaktoren“, erklärt Studien-Autorin Leah Sheppard in einer Pressemitteilung. Sie ist der Meinung, dass Flirten im Büro ein ganz normales Verhalten unter befreundeten Kolleg*innen ist. Tja, doch genau da liegt der Haken.

Flirt-Verbot für Vorgesetzte

Denn im Job gibt es nun mal mehr oder minder ausgeprägte Hierarchien. Selbst bei den zweidimensionalsten Start-ups hat irgendwer den Hut auf. Und das sind die Leute, die auf keinen Fall mit ihren Untergebenen flirten sollten.

„Sobald es ein Ungleichgewicht im Machtverhältnis gibt, riskiert man, in den Bereich der sexuellen Belästigung zu kommen“, so die Forscherin. Denn dann befürchten Betroffene, dass ein Nein oder Ablehnung unter Umständen berufliche Konsequenzen haben könnte. In der Folge trauen sie sich oft nicht, zu sagen, dass ihnen der Flirt im Büro unangenehm ist.

Viele Firmen haben in Bezug auf Flirts am Arbeitsplatz deshalb strenge Regeln. Sie dienen dem Schutz von Angestellten. So hat Netflix zum Beispiel seinen Mitarbeitenden verboten, Kolleg*innen beim Dreh länger als fünf Sekunden anzuschauen, zu umarmen oder Telefonnummern auszutauschen.

Das finden die Forscher*innen allerdings etwas am Ziel vorbei: „Es sind oft nicht die harmlosen Flirts zwischen Kollegen, bei denen eingegriffen werden sollte, sondern die Strukturen und Dynamiken, die es Autoritätspersonen im Unternehmen erlauben, reihenweise Leute schlecht zu behandeln. Sexuelle Belästigung ist ein Teil davon.“

Grenzen respektieren

Also, harmlose Flirts im Büro unter gleichgestellten Kolleg*innen sind gut fürs Arbeitsklima und helfen gegen den alltäglichen Stress. Vorausgesetzt, sie sind einvernehmlich und nicht übergriffig. Dabei ist es extrem wichtig, gegenseitige Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Tja, und Vorgesetzte sind nun mal von jedweder Flirt-Action ausgeschlossen.