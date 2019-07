Warum Corinna eine ganze Schafherde bei sich aufgenommen hat

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Weidewechsel am Samstag, 13. Juli . Obwohl wir jedes Mal ziemlich glücklich sind, wenn wir unsere Schäfchen wohl behalten auf die neuen Weideflächen bringen konnten, ist es schon auch immer ein wenig anstrengend und wir sind nach der Versorgung all unserer Tierchen schon ein wenig k.o. 💕🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐕🐈🐈🐈🐓🐓🐓🐇🐇💕 . Schön, wenn man sich da auf den „Harten Kern“ verlassen kann und ab und an auch durch neue helfende Hände unterstützt wird. Danke dafür – heute an Meli, Caro und Jörn 🥰! . Wie ihr wahrscheinlich wisst, arbeiten wir fleißig an unserem Konzept für einen eigenen Lebenshof, der Weideflächen direkt am Häuschen bietet, was nicht nur unsere Kräfte ein wenig schont und diese noch mehr geretteten Tierchen zur Verfügung stehen, sondern zudem eure Besuche bei den Tieren noch einfacher zu realisieren und natürlich auch zu bewirten sind 😍! . Mit 130.000 Live-and-let-live-Supporter-Shirts zum eigenen Lebenshof 🏡! . Um noch mehr Tieren in Not helfen und ihnen ein beschütztes Zuhause geben zu können, möchten wir es schaffen, 130.000 unserer Live-and-let-live-Supporter-Shirts zu verkaufen, um von den Provisionserlösen einen Lebenshof zu erwerben. . Danke für euren Support durch den Kauf eures neuen Lieblingsshirts auf https://shop.spreadshirt.de/liveandletlive/ . . . #leben #lieben #lebenlassen #glück #dankbar #freude #gemeinsam #team #unterstützung #tiere #tierschutz #tierfreunde #mitgefühl #compassion #schafe #sheep #sheepworld #lebenshof #gnadenhof #schwaigern #leingarten #heilbronn #liveandletlive