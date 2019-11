Warum du dir als Frau den Raum nehmen solltest, der dir zusteht

Ich sitze mal wieder mit einigen Frauen im Restaurant, es wird leidenschaftlich diskutiert. Auf einmal schaltet sich ein Mann vom Nebentisch ein: „Wenn ihr so hysterisch seid, hört euch sowieso niemand zu.“ Ich muss lachen. Die volle Klischeekiste fährt ein und Flashbacks zu diversen Meetings rauschen hinterher – oder waren es nur wieder die üblichen Diskussionen auf Twitter? Hach, wer weiß das schon, der ungefragte Dude als Grundrauschen im eigenen Leben. Hey Mann, klar, nimm dir den Raum, um dich einzuschalten, du hast schließlich gelernt, deine Meinung zählt. Immer.

Wütende, sichtbare, wortstarke Frauen machen Angst vor Machtverlust.

Aber zusätzlich zum Mansplaining waren wir, langweiligerweise, auch wieder bei der alten Leier: Leidenschaftlich zu diskutieren oder sich für eine Sache einzubringen wird bei Frauen schnell als Hysterie ausgelegt, als unkontrollierte Wut, die sich unsachlich den Weg bahnt, während bei Männern höchstwahrscheinlich ihr leidenschaftlicher Einsatz für ein Thema nicht gleich pathologisiert, also als krankhaft bewertet, worden wäre. Nein, Wut steigert sogar die Macht von Männern, wie eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, während sie Frauen schadet. Auch so sieht eben einer der vielen Versuche aus, Frauen stumm zu machen und sie kleinzuhalten. Wütende, sichtbare, wortstarke Frauen machen Angst vor Machtverlust. Und das macht es umso wichtiger, sich von den Hysterie-Rufer*innen nicht den Raum nehmen zu lassen, sondern ihn zu beanspruchen und auszuweiten – bis sich etwas ändert. Bis es für Frauen wirklich selbstverständlich wird, sich einzuschalten – und das nicht nur mit einem stillen Nicken.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Außerdem auf ze.tt Liebe Frauen, so lasst ihr euch nicht mehr von Männern unterbrechen

Kümmer-Gen? Netter Versuch!

Und das muss in den Köpfen aller Seiten ankommen. Denn viele Frauen lernen noch immer nicht von klein auf, das zu tun („Sei lieb und nett, komm, die Klügere gibt nach“). Der Raum, sich konstruktiv, kritisch und ja, auch lautstark einzubringen, muss für alle da sein, diesen Raum muss man sich nehmen dürfen. Auch wenn es sich vielleicht zunächst unangenehm anfühlen mag, denn man könnte ja jemandem auf den Schlips treten. Frauen haben schließlich das Kümmer-Gen in sich, sagt man. Sie sollten sich sorgen, behüten, Raum schaffen statt ihn zu nehmen. Eine Aufgabenaufteilung, die sich für andere auszahlt. Aber nein, Frauen sind nicht für das Wohlgefühl anderer zuständig. Nicht dafür da, ständig den Schritt zurück zu machen, um die Harmonie im Zimmer nicht ins Wanken zu bringen. Unbequemlichkeit ist nicht so übel, wie es ihr gerne zugesprochen wird. Zumindest fernab vom Leistungsgedanken, da sollen wir natürlich alle aus der Komfortzone raus, die Ärmel hochkrempeln, nach vorne gehen und uns selbst überwinden, immer weiter. Aber gesellschaftlich? Puh, da bleib bei deinen Leisten, Schuster*in!

Frauen sind nicht für das Wohlgefühl anderer zuständig.

Wie wenig selbstverständlich Raum einzunehmen für Frauen ist, zeigt sich täglich im öffentlichen und digitalen Raum. An Politiker*innen, an Klimaaktivist*innen, an Feminist*innen und auch besonders an Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören und denen erschütterte Menschen gegenüberstehen, erschrocken über die „plötzliche“ Teilnahme jener an (politischen) Debatten. Der Reflex ist meist der gleiche: schnell wieder versuchen, sie niederzureißen, zu diskreditieren. Sie stumm zu machen. Ihnen den Raum zu nehmen. Die Teilhabe am „Raum“ hat ihre Gatekeeper, die bei allen Menschen zusammenzucken, deren Meinung, Haltung, Sein und Leben das ins Wanken bringt, an was die alten Geister sich so verzweifelt festhalten wollen. Die unbequem in das reinwirken, in dem man es sich so gemütlich gemacht hat. Die aus dem Ist-Zustand von einer Handvoll Wortführer*innen auf einmal eine Gemengelage machen, die manche zu fürchten scheinen. Was am Ende aber nichts anderes ist als die Abbildung unsere Gesellschaft, und die ist eben vielfältig. Get over it. Ach ja, geht ja nicht. Denn das würde ja Machtverlust bedeuten.

Frauen mit sich selbst beschäftigt halten als System

Die fehlende Selbstverständlichkeit für eine Frau, Raum einzunehmen, zeigt sich ja selbst an der Wertung der Statur von Frauen oder jenen, die als solche gelesen werden. Etwa an großen Frauen, die manch kleinen Mann immer noch unbehaglich fühlen lassen. Warum eigentlich, weil sie einen größeren Schatten werfen könnten? Oder dicken Frauen, deren körperliche Präsenz einige Menschen offensichtlich genauso kirre macht. Weil von einem anderen Menschen mehr da ist als von dir? Weil sie körperlich nicht unterlegen scheinen? Was ist da los, Angst, Sorge, Unwohlsein? Nein, der simple Versuch, Frauen weiter in den engen Daseins- und Teilhabe-Korridoren zu halten, deren Grenzen vom Patriarchat bestimmt wurden. Also beschimpft man sie oder schneidert ihnen einfach zu kurze oder zu enge Kleidung und gibt ihnen damit die Botschaft mit: Pass dich an, mach dich klein. Fühl dich unwohl, beschäftige dich mit dir und deinen „Unzulänglichkeiten“, statt mit dem Großen und Ganzen. Bleib am besten einfach unbemerkt zu Hause. Genau das ist doch die Erfahrung, die Frauen über einer bestimmten Körper- oder Konfektionsgröße in Kleidergeschäften machen, wenn sie selbst so banale Dinge erledigen möchten wie sich Kleidung zu kaufen, die sitzt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf EDITION F.

Hier könnt ihr EDITION F auf Facebook folgen.