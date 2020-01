Warum Fridays for Future gegen Siemens protestiert und was Australien damit zu tun hat

Am Freitag treffen sich die Dortmunder Aktivist*innen der Umweltgruppe Fridays for Future (FFF) vor dem Siemenswerk, um dort zu demonstrieren. Auch in Augsburg, Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Erlangen, Erfurt, Freiburg, Konstanz, Mannheim, München, Osnabrück und Trier sollen Protestaktionen vor Niederlassungen des Konzerns stattfinden. In mehreren anderen Städte sind sogenannte „Siemens-AG-Mahnwachen“ geplant.

Es geht um ein Steinkohlebergwerk in Australien. Die indische Adani Group errichtet in der Nähe der australischen Westküste eines der größten Steinkohlebergwerke weltweit, die Carmichael-Mine.

Um die abgebaute Kohle transportieren zu können, plant die Adani Group eine knapp 200 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen dem Bergwerk und dem Hafen von Abbott. Und die Signaltechnik für diese Bahnstrecke soll von Siemens kommen, einem der größten Unternehmen für Elektrotechnik und Elektronik weltweit.

Genau. 2019 war das heißeste und trockenste Jahr, das Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt hat. In New South Wales, der Region, die besondern von den Bränden betroffen ist, fällt seit 1990 im Schnitt elf Prozent weniger Regen, schreibt Der Spiegel. Zudem sei das Feuerrisiko seit 1978 gestiegen und die Feuersaison halte inzwischen länger an.

Das alles sind Indizien dafür, dass die Brände in Australien in Zusammenhang mit der globalen Klimakrise stehen. „Zwar müssen wir noch ein paar Wochen warten, bis die aktuelle Situation eingeordnet werden kann“, sagte die Klimafolgenforscherin Kirsten Thonicke der Morgenpost, „aber es ist zu erwarten, dass sie sich einreiht in die Reihe der Extremereignisse aus den vergangenen Jahren, die auf die globale Erwärmung zurückzuführen sind.“

Der Kohleabbau ist einer der Sektoren mit dem größten CO2-Ausstoß. „Deswegen wäre die Beteiligung von Siemens an diesem Projekt grob fahrlässig“, schreiben die FFF-Aktivist*innen auf ihrer Webseite.

Zudem würde durch den Bau des Steinkohlebergwerks indigenes Land gestohlen und Wasser verschmutzt werden, schreibt FFF. Die Umweltaktivist*innen fürchten auch um das Great Barrier Reef, das durch den Transport von Kohle nach Indien mit Schiffen zerstört werden könnte.

Nachdem die Organisation FFF bereits im Dezember gegen die Belieferung der Adani Group mit Signaltechnik protestiert hatte, kündigte der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Joe Kaeser an, den Auftrag prüfen zu wollen.

I want to thank everyone for reaching out on the #Adani project in Australia. I was not aware of and take your concerns seriously. I will diligently look into the matter and get back to you soon. @Siemens view & decision may or may not change. But you deserve an answer.

— Joe Kaeser (@JoeKaeser) December 15, 2019