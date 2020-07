Warum sich der Schnee auf einem Alpen-Gletscher rosa färbt

View this post on Instagram

Das ist "Wassermelonenschnee". Zu sehen gerade in den Alpen, am Presena-Gletscher. Einzellige Algen haben sich dort angesiedelt und den Schnee rosa gefärbt. Sieht cool aus, aber: Wenn der Schnee nicht mehr weiß ist, können nicht mehr so viele Sonnenstrahlen in die Atmosphäre reflektiert werden. Durch das Algen-Rosa nimmt der Schnee also mehr Wärme auf – und schmilzt schneller. Für die kleinen Algen ist das gut, denn sie versorgen sich so mit Wasser. Damit verstärken sie aber auch den Klimawandel. . Bild: imago images / Ardea