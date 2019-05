Warum unser Grundgesetz dringend überarbeitet werden muss

Artikel 3: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ ist wesensverwandt mit „Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Große Worte, nichts dahinter. Doch damit ist nicht genug: Dieser Artikel ist eine einzige Zumutung, die im zweiten Absatz so fortgeschrieben wird: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Die Umsetzung in die Praxis dieses Grundrechts möchte ich mir später anschauen, doch an dieser Stelle möchte ich anmerken: Dieser Artikel ist tatsächlich schon in seiner Formulierung diskriminierend. Denn in unserer Gesellschaft leben nicht nur Männer und Frauen, sondern auch nicht-binäre, etwa intersexuelle Menschen, die erst gar nicht mitgedacht werden. Dabei ist in diesem Falle zumindest die juristische Praxis schon einen kleinen Schritt weiter.

Seit 2018 gibt es beim Geschlechtseintrag eine dritte Option: Auf amtlichen Formularen können Menschen ihr Geschlecht als „divers“ oder ohne Eintrag abgeben. Nur ein kleiner Schritt ist diese Errungenschaft deshalb, weil sie in der Umsetzung nicht-binäre Menschen immer noch diskriminiert und ihre Geschlechtsidentität immer noch als eine biologistische Normabweichung betrachtet, die mit einer medizinischen Diagnose in Bezug auf eine vermeintliche Disfunktion der Fortpflanzungsorgane oder der Chromosomen begründet werden soll. Wie es also eigentlich heißen sollte: „Alle Geschlechter sind gleichberechtigt“. Und dann müssen wir als Gesellschaft noch dafür sorgen, dass das wahr wird.

Es ist völlig absurd, wie in einem Artikel einerseits von angeblichen Menschenrassen die Rede sein kann und gleichzeitig gefordert wird, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Heimat nicht diskriminiert werden sollten, sprich: keine Opfer von Rassismus werden sollten.

Genau so haarsträubend ist die Formulierung im dritten Absatz des Artikels: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Ja, es ist wahr. Wir haben tatsächlich ein deutsches Grundgesetz, das von angeblichen Menschenrassen spricht – eine Verfassung, die als eine Lehre aus dem Nationalsozialismus geschrieben wurde. Und in welcher Ideologie war die Idee von der Hierarchie angeblicher Menschenrassen der Grundpfeiler für die systematische Vernichtung von Jüd*innen, Sinti*zze und Rom*nja, Menschen mit Behinderung und vielen anderen marginalisierten Gruppen? Es ist völlig unnachvollziehbar, wie dieser Artikel in seiner aktuellen Form bestehen kann. Es ist völlig absurd, wie in einem Artikel einerseits von angeblichen Menschenrassen die Rede sein kann und gleichzeitig gefordert wird, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Heimat nicht diskriminiert werden sollten, sprich: keine Opfer von Rassismus werden sollten.