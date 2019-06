Warum US-Botschaften keine Regenbogenfahnen mehr hissen dürfen

Bill Clinton war der erste US-Präsident, der 1999 den Monat Juni offiziell zum Gay & Lesbian Pride Month erklärte. Auch während der sechsjährigen Regierungszeit Barack Obamas war der Sommermonat stets der offizielle LGBT Pride Month. Der Demokrat Obama gab den amerikanischen Botschaften die Erlaubnis, die Regenbogenfahne, ein internationales Symbol der LGBTQIA-Bewegung, im Juni ungefragt hissen zu dürfen.

Diese Regel wurde nun beendet. Donald Trump ist der erste republikanische Präsident, der den Pride Month anerkennt – dies tat er jedoch lediglich via Twitter, nicht durch eine offizielle Erklärung, wie es Clinton oder Obama taten. Doch die US-Botschaften dürfen die Regenbogenflagge nur noch hissen, wenn sie dafür eine ausdrückliche Erlaubnis bekommen.

As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019

Vizepräsident Mike Pence verteidigte in einem Interview mit NBC News diese neue Regel: „Das State Department hat angegeben, dass an den Fahnenmasten unserer amerikanischen Botschaften nur eine Fahne wehen sollte und das ist die amerikanische Flagge. Und diese Entscheidung unterstützte ich.“

Laut Angaben von NBC News hat bislang keine Botschaft die Erlaubnis bekommen, die Regenbogenfahne zu hissen. Anfragen hätten die deutsche, israelische, lettische und brasilianische Botschaft gestellt. Den Botschaften sei mitgeteilt worden, dass sie die Fahne an anderen Orten wie den Außenwänden angebracht anbringen könnten, sie aber nicht am Fahnenmast gehisst werden dürfe.

Die US-Botschaft in Jerusalem postete auf Twitter ein Foto von ihrer Außenstelle in Tel Aviv, an deren Mauern riesige Regenbogenfahnen angebracht wurde. Auch die Botschaft in der Mongolei postete ein Foto, das die Fahne an einem der Außenzäune zeigt. Ein Twitter-Nutzer machte den US-Präsidenten außerdem auf eine Regenbohnenflagge an der norwegischen Botschaft aufmerksam. Auch die US-Botschaften in Panama und Rom sowie die US-Missionen in Seoul, Südkorea, und Cennai, Indien, sollen die Fahne sichtbar platziert haben.

In Deutschland wurde die Regenbogenfahne erstmals 1996 an einem öffentlichen Gebäude gehisst. Anlässlich des lesbisch-schwulen Stadtfestes und des Christopher Street Days wehte an den Berliner Bezirksrathäusern Schöneberg, Tiergarten und Kreuzberg das Symbol der LGBT-Bewegung. 2001 wurde Klaus Wowereit zum Berliner Bürgermeister gewählt – seitdem weht die Fahne jeden Sommer auch über dem Roten Rathaus.