Warum wir Vielfalt in den Sozialen Medien sichtbar machen sollten

„Wie können wir eine größere Vielfalt sichtbar machen?“ fragt Elisabeth Furtwängler, eine der Initiatorinnen der Studie. Ich denke, wir selbst sind dafür verantwortlich. Algorithmen werden uns den Job jedenfalls nicht abnehmen. Wir selbst können zumindest zu einem Teil bestimmen, was wir sehen – und was andere sehen, nämlich die Menschen, die uns folgen. Vielfalt passiert nicht einfach so.

Wenn wir Vielfalt wirklich wollen, müssen wir nach ihr suchen, sie unterstützen – und dann teilen. Das kann ein Instagram-Foto eines Buchs einer Autorin mit Behinderung sein, die Empfehlung eines Accounts einer Mutter eines trans* Kindes, eine Instagram-Story über eine Aktivistin, die für Rassismus sensibilisiert oder die finanzielle Unterstützung eines Blogs, der regelmäßig diverse Kinderbücher vorstellt. Wir sollten Likes und Herzen verteilen an die Menschen, die sie offline nicht einfach so zugeworfen bekommen.

Wenn dann ein Social Media-Feed entsteht, der menschliche Vielfalt abbildet, ist das nicht nur gut für uns und unser eigenes (Körper-)Gefühl, sondern auch für das unserer Kinder. Denn während ich durch Instagram scrolle, sitzt auch manchmal mein Kind neben mir. Und es macht einen Unterschied, ob es mich durch zwanzig Heidi Klum-Fotos scrollen sieht, oder durch eine digitale Welt, in der Vielfalt selbstverständlich ist. Vielleicht können so die Sozialen Medien für unsere Kinder auch das werden, was sie für mich waren und meistens noch sind: Ein Raum für Empowerment.

