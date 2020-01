Warum wir wollen, dass unser*e Ex neidisch ist

„Love Fight„, „Love is a battlefield„, „Fight for this love“. Dass Liebe Kampf ist, wollen uns Popsänger*innen immer mal wieder klarmachen. Die Liebe, ein Schlachtfeld, auf dem es Überlebende und Tote, Verlierer und Siegerinnen gibt. Tja. Manchmal ist der Pop schon weiter als das Leben, manchmal ist das Leben aber auch schon weiter als der Pop. Und manchmal weiß man nicht, ob es noch einen Unterschied gibt.

Wenn es um die Liebe als Kampf geht, kann man das regelmäßig beobachten. In Songtexten, in den Medien. Auf der Straße, im Freund*innenkreis oder in der Bar. Gespräche wie dieses zum Beispiel:

„Ich habe neulich meinen Ex in der Mensa getroffen.“ „Oh nooo! Und?“ „Ich hatte mein neues Kleid an.“ „Sehr gut. You win.“

Was dahintersteckt ist die scheinbar gesetzte Annahme, dass, wer einem*r Ex über den Weg läuft, dabei tunlichst herausragend aussehen sollte. Unwiderstehlich, bestenfalls besser als je zuvor: Eifersucht inspirierend, Reue provozierend. Der*die andere soll neidisch werden und sich denken: „Mist, was ist mir da ein Prachtexemplar an Mensch durch die Lappen gegangen!“

Wem es gelingt, diese Botschaft look-mäßig erfolgreich rüberzubringen, der*die hat gewonnen. „You win!“

Kulturgeschichtlich auffällig wurde dieses Phänomen übrigens erstmals so richtig in den 90er Jahren. Wer sich nicht mehr erinnert: Damals trennte sich das britische Thronfolgerpaar, Prinz Charles und Prinzessin Diana. Und Diana gilt bis heute als die Taufpatin des sogenannten revenge dresses. Des Rache-Outfits. An dem Tag, als Prinz Charles im Fernsehen seine Affäre mit Camilla Parker-Bowles gestand, ließ sie sich zur Eröffnung einer Ausstellung in der Londoner Serpentine Gallery chauffieren. Und dort präsentierte sich keine niedergeschmetterte Diana mit angezogener Fashion-Handbremse, sondern eine selbstbewusste Frau mit Ausschnitt, Bling und einer „War was?“-Attitude. Die Leute klatschten. Und die Presse hatte das Aufmacher-Bild für den nächsten Tag.

Das revenge dress war geboren:

Diana kann als Taufpatin des Phänomens gelten, aber durchgesetzt hat es sich auch außerhalb der Welt der Promis. Es ist mittlerweile zur Standard-Formel geworden. Wer einmal nach revenge dress oder vergleichbaren Suchbegriffen googelt, wird schnell Inspiration finden. Fast jedes Mode- und Lifestyle-Magazin hat schon Ratschläge zum*r Ex-neidisch-machen publiziert.

Worum es geht? So beneidenswert fabulös erscheinen, dass man sich als Sieger*in fühlen kann. Als jemand, der*die als noch attraktiver aus der Beziehung hervorgegangen ist. Neben dem großartig aussehen gibt es allerdings noch eine Hürde, die beim neidisch machen gemeistert werden muss. Denn es gilt nicht nur phänomenal auszusehen, es gilt auch, dies als total absichtslos erscheinen zu lassen. Als wäre einem der Top-Look in den Schoß gefallen und man hätte sich eben nicht die Mühe gemacht, den*die anderen zu beeindrucken. Fashion-Influencerin Chiara Ferragni beschreibt es so: „Du willst selbstsicher erscheinen; die Message, die du verbreiten willst ist, dass du nur fünf Minuten gebraucht hast, um fertig zu werden (yeah, right!)“

Doch das Problem am revenge dress: Hier wird die Aufwertung an den*die Ex-Partner*in geknüpft.

Puh. Wem da nicht wieder Bilder aus der Rhetorikschmiede des „Liebe ist ein Kampf“ einfallen, ist vermutlich schon zu abgebrüht für diese Welt. Wobei der Wunsch hinter dem revenge dress-Phänomen ja durchaus nachvollziehbar ist: Eine Trennung kann das Selbstwertgefühl ganz schön zerrupfen. Verständlich also, wenn wir das Bedürfnis verspüren, uns – wie auch immer – wieder aufzuwerten.

Doch das Problem am revenge dress: Hier wird die Aufwertung an den*die Ex-Partner*in geknüpft. Doch wem der Selbstwert durch eine Trennung flöten gegangen ist, sollte die Aufwertung nicht wieder an Bestätigung von außen knüpfen. Nicht von außen, aber auch nicht durch Konsum. Denn auch Konsum ist eine beliebte Selbstwert-Stabilisierungs-Maßnahme. Wie nachhhaltig – im doppelten Sinne – diese Maßnahme ist, wird jede*r klar sein, der*die schon mal in einem „Liebe dich selbst-„T-Shirt geheult hat. Oder wer im schicken Outfit den*die Ex beeindrucken wollte und sich dabei aber nur gefühlt hat wie Falschgeld.

Auch ohne revenge dress gelingt es, den Selbstwert zu steigern

Den oder die Ex neidisch machen zu wollen ist nachvollziehbar, aber wer über eine Trennung hinwegkommen will, der*die sollte die Ex-Beziehung nicht mehr zum Gradmesser des eigenen Wohlergehens machen. Und schon gar nicht des eigenen Triumphs. „You win“ in Liebesdingen? Bitte nicht.

Aber ein Hinweis zur Güte: Sich nach einer Trennung styletechnisch neu zu erfinden oder ordentlich aufzubrezeln, kann tatsächlich etwas für den Selbstwert tun. Dinge loszuwerden, die an die Ex-Beziehung erinnern, ist zum Einen ein wichtiger Schritt gegen den Trennungsschmerz, und zum anderen können uns die richtigen Klamotten auch in unseren Gefühlen bestärken, uns stärker und selbstbewusster machen.

Und letzten Endes kann es doch nur darum gehen. Sich selber besser zu fühlen, auf eigene Kosten.