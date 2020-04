Was hindert dich trotz der gewonnenen Zeit daran, mehr zu lesen?

Lesen ist keine aufwendige Beschäftigung. Die meisten brauchen dafür nur ein Buch, einen Sitzplatz und Zeit. Und letzteres gibt es gerade für viele mehr als sonst. Auch wenn die Gründe dafür eher traurig sind: Kultur- und Sportveranstaltungen fallen aus, Reisen und Verabredungen ebenso und selbst wer derzeit Vollzeit arbeitet oder studiert – für viele fällt zumindest die Anfahrt zur Arbeit oder Uni weg und somit bleibt mehr Zeit für andere Dinge. Zumindest theoretisch. Und zumindest für diejenigen, die keine Kinder haben und sich um Betreuung und Home Schooling kümmern müssen.

So schön gewonnene Zeit ist, so ambivalent wird sie aber derzeit auch empfunden. Denn statt sich endlich mal um To Do-Listen zu kümmern, Unendlicher Spaß oder das andere tolle Buch von dem immer alle reden zu lesen, beschäftigen sich viele gerade mit ganz anderen Dingen. Oder es fehlt schlicht die Muße:

Irgendwie kann ich mich momentan auf kein Buch konzentrieren, weil die Gedanken dauernd abschweifen.

Wir wollten von euch wissen, was genau euch gerade vom Lesen abhält. Dabei hat sich herausgestellt, dass es drei große Kategorien von Buchzeit-Fressern gibt. Bei Kategorie Nummer 1 fühlen wir uns durchaus mitschuldig.

Die Bildschirme dieser Welt

„Mein Gehirn ist bunte und laute Unterhaltung so gewöhnt, dass es anstrengend geworden ist, mir Dinge selbst vorzustellen.“

„Animal Crossing New Horizons“ (Mehrfachnennung)

„Das Internet.“

Kategorie Nummer 2 ist Arbeit, die für viele von euch natürlich auch weitergeht:

Arbeit

„Das Lesen von Abistoff, statt den Büchern, die ich lesen will …“

„Weil ich so viel für die Uni lesen muss, dass ich danach leider keine Lust mehr auf irgendwelche Bücher habe.“

„Nachdem ich 8 Stunden im Home Office am Laptop saß und Mails gelesen und geschrieben habe, will ich danach nicht noch mehr lesen, sondern mich nur noch vom TV berieseln lassen.“

„Mein Vollzeit-Job und das Fernstudium (wenigstens mache ich das freiwillig).“

„Welche gewonnene Zeit? Mein Tag hat immer noch 24 Stunden?! Ich arbeite genausoviel wie immer …“

Manch eine*r schafft es aber trotzdem:

„Nichts. Ich lese jeden Tag. Ohne Bücher geht bei mir gar nichts. Das einzige, was dazwischen kommt, sind Haushaltsarbeiten und schriftliche Aufgaben für die Uni, aber ich auch so finde ich Zeit zum Lesen.“

Kinder

Diejenigen unter euch, die Kinder zu betreuen haben, können bei dem Gedanken an „gewonnene Zeit“ vermutlich höchstens müde lächeln:

„Mein 17 Monate altes Kind 😅“

„Welche gewonnene Zeit?! Ich bespaße ein Kindergartenkind, beschule eine Grundschülerin, versorge ein Baby, mache den Haushalt und versuche, alle bei Laune und gesund zu halten.“

Aber auch die Qual der Wahl scheint ein Problem zu sein:

„A). Ich finde kein NEUES Buch, dass mich interessiert … . (Lese derzeit Die Welt der schönen Bilder von Simone de Beauvoir sowie Die Glasglocke von Sylvia Plath. Da ich die Bücher bereits kenne, schreitet das Lesen nur schwer voran … .)

B). Ich habe einen Namen: Eine Geschichte über Macht, Sexualität und Selbstbestimmung von Chanel Miller wollte ich in Angriff nehmen, jedoch hindert mich daran die „(zu) leichte“ Sprache. Fürchte mich -auf lange Sicht- zu langweilen … . [Das in C. Millers Buch behandelte Thema verdient jedoch mehr Beachtung.]“

