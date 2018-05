Was ist das denn für einer? Torben kann ohne Nina nicht mehr leben

Torben und Nina treffen wir im Weinbergspark in Berlin-Mitte.

„Die Hündin heißt Nina und ich heiße Torben. Nina ist ein Schäferhund-Mix, hat aber hauptsächlich Anteile vom Belgischen Schäferhund. Wir sind jetzt seit über siebeneinhalb Jahren ,ein Pärchen‘. Nina ist zu jedem Menschen und jedem Tier extrem freundlich. Sie würde sofort mit jedem mitlaufen, was nicht immer so schön ist. Sie ist aber sehr, sehr treu und schlau. Sie ist ein Familienhund geworden, seitdem unser Sohn da ist. Ich könnte nicht ohne sie sein.“

