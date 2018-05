Was ist das denn für einer? So ist der Charakter von Hündin Cocoa

Laura, Cocoa und Baby Olivia treffen wir im Weinbergspark in Berlin-Mitte.

„Ich heiße Laura und meine Hündin heißt Cocoa. Sie ist zwei Jahre alt. Seitdem sind wir auch zusammen: Ich habe sie als Welpen gekauft. Ihre beste Charaktereigenschaft ist, dass sie so unglaublich süß ist. Sie will immer unsere Aufmerksamkeit. Sie ist ein Labrador, aber ich glaube, dass da auch noch eine andere Rasse dabei ist. Cocoa ist sehr verspielt. Sie liebt es, dem Ball hinterherzujagen, so wie heute. Sie will aber generell immer mit uns oder dem Baby, Olivia, interagieren und spielen. Sie kommt auch großartig mit dem neuen Baby zurecht.“

