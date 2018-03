Welche dieser Situationen findest du beim ersten Date schlimmer?

Du betrittst die Bar verspätet und verschwitzt. Dein Date sitzt schon am Tisch in der Ecke. Sieht irgendwie anders aus als auf den Fotos. Schon beim Näherkommen beschleicht dich ein komisches Gefühl. Dieser Abend könnte seltsam werden. Wie seltsam hängt auch davon ab, wie du dich in unangenehmen Situationen verhältst. Hier sind einige – und deine Optionen sind nicht die besten. Wähle, was schlimmer wäre und schau, wie die anderen abgestimmt haben.