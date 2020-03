Diese 11 Kritiken können dir helfen, eine Netflix-Serie zu finden, die zu dir passt

Action, Drama, Animation, Horror, Comedy, Doku – das Netflix-Angebot ist inzwischen so groß, dass manchmal nicht mal mehr der Algorithmus passgenaue Serienvorschläge auszuspucken scheint. Wie findet man in diesem Riesenangebot die Serie, die zu einem*r passt? Du kannst entweder fleißig und lange suchen. Oder du wirfst einen schnellen Blick auf unsere Serienvorschläge und die dazugehörigen Kritiken.

Dann schau Sex Education. Mit viel Witz sowie dem nötigen Ernst stellt die britische Netflix-Serie die Vielfalt sexueller Bedürfnisse dar.

Dann guck The Witcher. Die Fantasy-Serie handelt vom Hexer Geralt von Riva, der für Geld Monster mordet. Die Produktion hat zwar kein Megabudget wie Game of Thrones, dafür eine spannende Erzählweise auf unterschiedlichen Zeitebenen.

Dann schau mal in die Literaturverfilmung Die Welle rein. Die sechsteilige Netflix-Produktion zeigt, wie Bewegungen entstehen und sich Gruppendynamiken verändern können. Zum Guten wie zum Schlechten. Und das ist spannend anzusehen.

Dann guck dir Russian Doll an. In der Netflix-Serie erlebt die Protagonistin ihren Geburtstag immer und immer wieder. Gibt es einen Ausweg?

Dann dürfte dir The End of the F***ing World gefallen. Die Coming-of-Age-Geschichte von Alyssa und James, die von zu Hause abhauen, ist traurig, lustig und spannend zu verfolgen.

Dann guck dir The Politician an. In der Polit-Satire auf Netflix liefern sich machtbesessene Teenager an einer Highschool Kämpfe wie echte Politiker*innen.

Dann schau dir AJ and the Queen an. Unsere Kritikerin, die selbst Dragqueen ist, fand den Drag-Lebensstil zwar nicht gut dargestellt. Wenn du auf RuPaul stehst, dürftest du trotzdem deinen Spaß haben.

Dann schau dir Unbelievable an. Ein 18-jähriges Mädchen wird vergewaltigt und niemand glaubt ihr. Was unfassbar klingt, ist die wahre Geschichte einer jungen Frau, die in einer achtteiligen True-Crime-Serie auf Netflix läuft.

Dann guck dir Stranger Things an. Hauptsächlich geht’s zwar um eine finstere Macht, welche die Welt erobern und die Menschheit ausrotten will. Das Setting allerdings dürfte voll und ganz deinem Retro-Faible entsprechen.

Dann guck dir Outlander an. Einige Menschen rümpfen über die Serie zwar ihre serienfeuilletonistischen Nasen. Unsere Autorin hält das allerdings für einen bedauerlichen Irrtum.

Dann sieh dir unbedingt How to Sell Drugs Online (fast) an. Die deutsche Serie behandelt die Identitätskrise der Generation Z auf Augenhöhe und realistisch.

