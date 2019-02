Welttag des Radios: Hier kommen 8 Empfehlungen für eure Ohren

Füße hoch, Augen zu und einfach nur zuhören: Seit 2012 ist am 13. Februar der Welttag des Radios. An diesem Tag soll laut der UNESCO das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Radios geweckt und die Vernetzung der Sender verbessert werden. Denn: Radio erleichtert den Zugang zu Informationen, weltweit. In diesem Jahr steht der Welttag des Radios unter dem Motto „Dialog, Toleranz und Frieden“. Deshalb haben wir für euch eine Auswahl an spannenden, lustigen, interessanten, lehrreichen und unterhaltsamen Hörstücken zusammengestellt, die ihr euch jederzeit, nicht nur am 13. Februar, anhören könnt.

Sterben nach Plan

Über den Tod reden ist nicht immer leicht – vor allem dann nicht, wenn es um den eigenen geht. In dem Radio-Feature der Journalistin Stefanie Müller-Frank treffen die Hörer*innen auf Gerda und Hubert Bleibtreu. Das ältere Ehepaar aus Bonn hat beschlossen, gemeinsam zu sterben. Sie geben einen Einblick in ihr Leben, sprechen über ihre Entscheidung, Sterbehilfe in der Schweiz in Anspruch zu nehmen und zeichnen das Protokoll einer letzten Reise auf.

Das Feature könnt ihr hier anhören.

Außerdem auf ze.tt Mit dem Tod leben: Wann uns Trauer reifen lässt

Der Wunsch nach einem gerechteren Deutschland

Ab wann ist man arm? Wann ist man reich? Und was ist eigentlich gerecht? In dem Feature Der Wunsch nach einem gerechteren Deutschland nimmt sich der Autor Ralph Gerstenberg dieser Fragen an und untersucht die Kluft zwischen Arm und Reich . Dafür spricht er mit Personen, die ganz unterschiedliche Blickwinkel auf Gerechtigkeit haben: unter anderem mit dem ehemaligen Generalsekretär der Caritas Georg Cremer, mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge oder mit der Autorin Christine Finke, die auch den Blog Mama arbeitet betreibt.

Mr. Gay Syria

Homosexualität ist in Syrien ein Tabu-Thema, die Mitglieder der LGBTQIA-Community befinden sich in einer lebensgefährlichen Situation. Um darauf aufmerksam zu machen, gründete der syrische Journalist Mahmoud Hassino den Schönheitswettbewerb Mr. Gay Syria, bei dem der schönste schwule Mann Syriens gewählt wird. Es geht Hassino vor allem darum, ein differenziertes Bild von queerem Leben in Syrien zu bieten. Das Radio-Feature von Christian Buckard erzählt die Geschichte von Mahmoud, vom amtierenden Mr. Gay Syria Hussein und ihren Freund*innen.

Das Feature könnt ihr hier anhören.

Ein Tabu und seine Folgen