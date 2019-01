Wenn deine Zahnspange mal wieder zieht und drückt, denk an diese fünf Filmcharaktere

Sie gehören zu den Unannehmlichkeiten der Pubertät, genauso wie Pickel, Blutflecken in Jeans und Liebeskummer: Zahnspangen. Eisenringe um die Backenzähne, Metall, das ins Zahnfleisch schneidet. Jedes Mal, wenn ein neuer Draht eingesetzt wird, die Gewissheit: die nächsten zwei Tage gibt es Kartoffelbrei, Apfelmus und Suppe. Generell wird Essen mit einer Zahnspange schnell zur mentalen Belastung: Kann etwas in meiner Spange stecken bleiben? Habe ich die Bürstchen dabei oder muss ich für den Rest des Tages mit einem Wurstbrot zwischen den Drähten herumlaufen?

1,1 Milliarden Euro geben deutsche Krankenkassen pro Jahr für kieferorthopädische Behandlungen aus. Eine von Gesundheitsminister Jens Spahn in Auftrag gegebene Studie hat nun gezeigt, dass der medizinische Nutzen von Zahnspangen bisher allerdings nicht klar belegt werden kann. Auswirkungen auf Krankheiten wie Karies oder Parodontose wurden nicht festgestellt. Bei Zahnfehlstellungen können Spangen allerdings helfen und so die Lebensqualität verbessern – nur eben nicht in der Zeit, in der die Spange getragen werden muss.

Doch ein Glück ist man nicht allein mit dem silbern-glänzenden Gestell im Mund. Auch in der Popkultur tummeln sich zahlreiche Zahnspangenträger*innen, mit denen man sich weniger einsam fühlt.

Darla aus Findet Nemo

Darla, die Nichte des Zahnarztes aus Findet Nemo, ist ein Paradebeispiel dafür, dass man auch mit Zahnspange selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Gut, sie versetzt die Bewohner*innen des Aquariums in Todesangst und hat so manchen Fisch auf dem Gewissen, aber so furchtlos und gut gelaunt wie sie würden wir auch gerne mal wieder auf dem Stuhl bei dem*der medizinischen Fachkraft Platz nehmen.

Murray aus Clueless

Schon in den Neunzigern hat uns Donald Faison alias Murray gezeigt, wie sexy eine Zahnspange sein kann. Murray lässt sich in Clueless durch seine Spange nicht davon abhalten, mit seiner Freundin Dionne herumzuknutschen und zu -streiten. Auch wenn er im Bereich Feminismus noch ein bisschen Nachholbedarf hat, ist Murray eindeutig eine 90er-Stilikone und wir können nicht mal sagen, ob trotz oder wegen der Zahnspange.

Lisa Simpson

Auch Lisa Simpson durchleidet eine Folge lang das Leben mit Zahnspange. Nach der Ankündigung, dass sich ihre Zähne andernfalls durch ihr Gehirn bohren würden, muss Lisa mit dem einzigen Modell, das ihre Eltern sich leisten können, Vorlieb nehmen: einer Zahnspange mit Kopfzug. Obwohl sie selbst sich damit nur schwer abfinden kann, wächst uns die kluge, reflektierte Lisa mit ihrer Spange sogar noch ein wenig mehr ans Herz.

Willy Wonka

Hier kommt ein Lieblingscharakter der Sorte: Manche trifft es noch schlimmer. Dem jungen Willy Wonka wird von seinem strengen Vater, der als Zahnarzt arbeitet, nicht nur jeglicher Verzehr von Süßigkeiten untersagt, sondern auch noch ein beträchtliches Zahnspangenkonstrukt verschrieben. Eine Umarmung an alle, die bei dem Film jedes Mal zusammenzucken, wenn Willys Vater ihm die Karamellbonbons wegnimmt: „Die könnten in deiner Spange steckenbleiben.“

Mike Glotzkowski

Bevor Mike Glotzkowski begann, in der Monster AG Kinder zu erschrecken, musste das grüne, glubschäugige Monster in seiner Jugend eine Zahnspange tragen. Sogar zu Beginn seiner Studienzeit an der Monster Uni spaziert Mike Glotzkowski noch mit einer lockeren Spange über den Campus. Weniger liebenswürdig wird das kugelige Monster dadurch allerdings keineswegs.