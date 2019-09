„Wenn ich nichts tue, lande ich irgendwann im Rollstuhl“ – Célines Kampf gegen Lipödem

Während ihrer Pubertät werden Célines Arme und Beine unkontrolliert dicker. Ärzt*innen finden dafür lange keine Erklärung. Ihr Umfeld sucht die Schuld bei Céline: Die junge Frau gerät von einer Essstörung in die nächste. Sie isoliert sich und leidet jahrelang unter schweren Depressionen und Schmerzen in Armen und Beinen. Erst im Alter von 34 erhält die heute 35-jährige Luxemburgerin die Diagnose: Lipödem in Stadium II.

Lipödem ist eine fortschreitende Erkrankung und chronische Fettverteilungsstörung, die vor allem an Beinen, Hüfte, Gesäß und in einigen Fällen auch an den Armen auftritt. Begleitet wird die Erkrankung von starken Schmerzen und einer erhöhten Druckempfindlichkeit der Haut. Wir haben mit Céline über ihre Krankheit gesprochen.

